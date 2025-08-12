Tot ce trebuie să știi despre admiterea la facultate în sesiunea de toamnă

Universitatea Româno-Americană anunță deschiderea înscrierilor pentru sesiunea de admitere din toamnă la programele de licență și masterat, adresată tuturor celor care își doresc să studieze într-un mediu academic modern, multicultural, ce pune accent pe dezvoltarea studenților din punct de vedere academic, profesional și personal. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie 2025, online, pe platforma universității, sau direct la sediul universității din Bd. Expoziției, nr. 1B. Concursul de admitere va avea loc pe 8 septembrie 2025, iar rezultatele vor fi publicate în maximum două zile calendaristice de la susținerea probei.

Ce presupune admiterea?

Procesul de admitere pentru programele de licență în limba română combină media de la examenul de Bacalaureat (50%) cu un certificat emis de instituția de învățământ preuniversitar și recunoscut de Ministerul Educației (50%). Pentru candidații care nu dețin un astfel de certificat, evaluarea constă într-un eseu sau un interviu online, în care își argumentează alegerea domeniului de studiu.

Pentru programele cu predare în limba engleză, admiterea presupune un interviu în limba engleză și prezentarea unui document care atestă competențele lingvistice. Programele de masterat implică susținerea unui eseu sau proiect, evaluat împreună cu media de la licență, selecția fiind realizată în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.

Universitatea Româno-Americană oferă locuri fără taxă pentru cei mai bine pregătiți candidați: 20% dintre locurile la licență și 10% la masterat, în cadrul celor opt facultăți: Afaceri Internaționale, Drept, Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Finanțe și Contabilitate, Informatică Managerială, Management–Marketing și Turism și Managementul Ospitalității precum și în cadrul noii facultăți de Psihologie și Științele Educației.

Orientare inteligentă: StudyVerse, un ghid digital pentru viitorii studenți

Lansată recent, platforma StudyVerse rămâne un instrument esențial pentru orientarea academică a viitorilor studenți. Aceasta include tururi interactive ale campusului, testimoniale ale studenților și quiz-ul SkillQuest Navigator, care recomandă facultatea potrivită în funcție de interesele și aptitudinile fiecăruia.

Candidații pot solicita consiliere personalizată, discutând direct cu reprezentanți ai Universității Româno-Americane pentru a obține toate informațiile de care au nevoie într-un format accesibil și prietenos.

Deschidere internațională și programe de studii cu dublă diplomă

Cu peste 300 de parteneriate globale și acces la mobilități Erasmus+, cursuri susținute de profesori internaționali, burse și stagii internaționale, Universitatea Româno-Americană oferă un cadru academic care depășește granițele naționale.

Parteneriatul cu CITY College, University of York Europe Campus permite urmarea unor programe de licență și masterat cu dublă diplomă, recunoscute internațional, fără ca studenții să plece din țară. La finalul studiilor, aceștia vor obține două diplome: una emisă de Universitatea Româno-Americană și una de University of York, Marea Britanie – instituție cu prestigiu în topurile internaționale.

Printr-o tradiție academică solidă, consolidată în peste 34 de ani de activitate, Universitatea Româno-Americană își menține poziția de top în rândul instituțiilor de învățământ superior din România. Oferta educațională, condițiile de admitere și detaliile despre sesiunile de înscriere sunt disponibile pe website-ul oficial: www.rau.ro.

Despre Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană (www.rau.ro) a fost înființată în anul 1991, cu scopul de a promova valorile educaționale ale învățământului superior american, pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Instituția a fost evaluată și acreditată în 2021 de către ARACIS, obținând pentru a treia oară consecutiv calificativul „Grad de încredere ridicat”, o reconfirmare a faptului că aceasta oferă educație și cercetare la un înalt standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Tinerii care aleg URA au șansa de a studia în România, în condițiile și după modelul promovat de mari universități de renume la nivel internațional. Toate detaliile despre oferta educațională, beneficiile oferite și calendarul de admitere sunt disponibile pe website-ul Universității, www.rau.ro