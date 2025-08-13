Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, promisiune îndeplinită: A doua rundă CfD-succes deplin!

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că încă 2751 MW noi capacități de producție de energie vor fi realizate prin mecanismul CfD (Contracte pentru Diferența), cu finanțare europeană obținută de noi anul trecut. Potrivit lui Burduja, asta înseamnă o putere instalată cât 4 reactoare noi de la Cernavodă! Fiecare MW nou înseamnă, odată cu finalizarea acestor proiecte în anii următori, facturi mai mici pentru români și România transformată în mare exportator de energie în regiune!

Sebastian Burduja a menționat că atunci când a preluat Ministerul Energiei a promis să revitalizez investițiile, după foarte mulți ani de stagnare, și să atragă bani europeni, fără precedent, pentru sectorul energetic. Așa am ajuns ca, după 2 ani de activitate zi de zi în minister, a mai spus fostul ministru al Energiei, când am făcut bilanțul, să centralizeze 14 miliarde de euro fonduri nerambursabile, la care se adaugă cofinanțările beneficiarilor, probabil peste 25 miliarde de euro în total — bani pe care i-a pus să lucreze pentru dezvoltarea energetică a țării.

Deputatul liberal a reamintit faptul că 3 miliarde de euro sunt fonduri europene obținute exclusiv pentru mecanismul CfD (Contracte pentru Diferență), care au scopul de a construi noi parcuri fotovoltaice și eoliene în România.

“Energie ieftină și curată. Anul trecut am organizat prima licitație CfD și am semnat contracte pentru 1528 MW eolian și solar. Acea primă rundă a fost un succes, atribuindu-se toată capacitatea scoasă la licitație, iar prețurile minime au fost cu 35-40% mai mici față de prețurile maximale de exercitare. Am promis atunci că nu ne oprim și că vom organiza a doua rundă de licitație. Și ne-am ținut de cuvânt. În data de 12 mai, cu aproximativ o lună înainte de încheierea mandatului, am lansat a doua licitație, iar astăzi avem rezultatele. 1488 MW noi în parcuri fotovoltaice și 1263 MW noi în parcuri eoliene se vor construi în România în următorii ani. Rezultatul la licitația pentru capacitățile fotovoltaice este efectiv spectaculos, prețurile licitate de investitori fiind mai mici cu aproximativ 20% față de cele înregistrate anul trecut la prima licitație, iar cel mai mic preț care a fost licitat este cu 50% mai mic față de prețul maximal! Sunt rezultate care ne-au depășit așteptările!”, a punctat fostul ministru al Energiei.

În opinia lui Burduja, asta înseamnă transparență, concurență pe bune, licitații corecte. Asta înseamnă, a mai spus acesta, să îți asumi să faci lucruri care nu s-au mai făcut niciodată în România, așa cum este mecanismul CfD. Succesul acestor două runde, din care vor rezulta 4279MW noi pentru energia României (!!!), confirmă că nu m-am luptat degeaba cu toți cei care voiau să anulăm acest mecanism de investiții, cu bani europeni.

Deputatul liberal a precizat că se dovedește că este o soluție corectă, apreciată de investitori, și care răspunde așteptărilor acestora, cu un preț fix de vânzare pentru energia electrică produsă în noile capacități, pentru 15 ani de zile. Iar pentru noi, a completat acesta, consumatorii de energie electrică, aceste contracte înseamnă drumul spre o energie sigură, ieftină și curată.