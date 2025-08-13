KINOdiseea Open Air a adus magia filmului și joaca în aer liber la Cristian, județul Brașov

Prima ediție KINOdiseea Open Air desfășurată în localitatea Cristian, județul Brașov, între 8 și 10 august, a adunat zeci de copii, părinți și bunici în fiecare seară, transformând Piața Centrală într-un spațiu de întâlnire, joacă și descoperire a cinemaului de calitate.

Timp de trei zile, cei mici au participat la ateliere de creație, activități interactive cu jonglerii, baloane modelabile și face painting, iar serile s-au încheiat cu proiecții de film sub cerul liber, aducând pe ecran animații premiate și povești din întreaga lume.

Vineri, 8 august, atmosfera festivalului a fost animată de atelierele creative coordonate de Alina Tofan, dar și de activitățile interactive oferite de Ion Jianu (jonglerii), Marius Eugen Nedelea (baloane modelabile) și Smaranda Enache (face painting), care au adus voie bună și culoare în Piața Centrală. Seara s-a încheiat cu proiecția filmului „Marea migrație”, o poveste emoționantă care a fost primită cu aplauze de publicul de toate vârstele.

Sâmbătă, 9 august, spectacolul Teo Magic Show a adus râsete și uimire, iar filmul „Roboțica roz: Gardiana insulei” a oferit publicul cu o poveste despre curaj și prietenie.

Duminică, 10 august, ultima zi de festival a fost dedicată aventurilor intergalactice, cu filmul „Aventuri până la Lună și înapoi”, dar și cu activități creative și distracție pentru toată familia.

KINOdiseea Open Air Cristian a demonstrat încă o dată că filmul poate deveni un instrument de educație, conectare și bucurie. Festivalul continuă seria evenimentelor prin țară, următoarele ediții urmând să aibă loc în București, Tulcea și Timișoara.

Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr – KINOdiseea este un eveniment organizat de Asociația Culturală Metropolis, cofinanțat de Primăria Comunei Cristian, membru în rețeaua Europa Cinemas.