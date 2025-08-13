”Litoralul pentru toți” va începe de la 1 septembrie. Scăderi consistente de tarife la zeci de hoteluri…

Începând cu 1 septembrie revine programul ”Litoralul pentru toți”. Hotelierii și comercianții îi așteaptă în toamnă pe turiști cu reduceri substanțiale.

Litoralul pentru toți 2025. În perioada 1 septembrie-15 octombrie turiștii care ajung în stațiunile de la malul mării se pot bucura de prețuri mai mici cu până la 40% față de cele din plin sezon.

În cadrul programului ”Litoralul pentru toți” turiștii care vin la malul mării începând cu 1 septembrie se pot bucura de sejururi de cinci nopți în hoteluri de 2, 3 și 4 stele la prețuri avantajoase.

De exemplu, în Costinești, prețurile la cazări încep de la 110 lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 200 de lei. În Neptun-Jupiter, turiștii pot găsi pachete all-inclusive la 285 lei pe persoană pe noapte, iar în Venus prețurile la cazări pornesc de la aproximativ 240 de lei de persoană, potrivit Adevărul.ro.

Aceste tarife nu includ și masa.

Mamaia rămâne una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoral, atât în plin sezon estival, cât și în extrasezon. Turiștii, însă trebuie să se pregătească pe măsură deoarece aici prețurile sunt ceva mai ridicate decât în restul stațiunilor de la malul mării.

Lista stațiunilor înscrise în programul„Litoralul pentru toți 2025”

Mamaia

Eforie Nord și Eforie Sud

Costinești

Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, Saturn

Mangalia

Vama Veche și 2 Mai