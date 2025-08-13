PENNY e BFF-ul tău de distracție la Codru Festival 2025. Trei zile de muzică, energie și activări memorabile în natură!

PENNY România este partener oficial la Codru Festival, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii, care va avea loc în perioada 29 – 31 august, în Timișoara. Aflat la cea de-a 5-a ediție, festivalul promite o experiență vibrantă în mijlocul naturii, reunind peste 70.000 de participanți, artiști români și internaționali.

Parteneriatul cu Codru Festival face parte din angajamentul PENNY de a susține proiectele culturale care aduc oamenii împreună și creează conexiuni autentice, prin muzică, relaxare și distracție responsabilă.

Prezența PENNY la festival va include anul acesta o serie de activări dedicate: un pop-up store cu produse PENNY, un cort de activare cu photo corner, un stand cu fructe proaspete și un fresh bar cu sucuri naturale. Participanții vor găsi o zona dedicată copiilor, dar și o zonă de grill. PENNY va fi prezent cu un moment special pe scena principală, dar și cu un takeover pe scena de folk, iar pe tot parcursul festivalului, participanții se vor bucura de concursuri, premii și alte surprize.

În plus, în perioada 11 – 17 august, vor fi organizate concursuri pe canalele oficiale de social media PENNY (Facebook și Instagram), prin care se vor oferi 30 de invitații duble. De asemenea, posesorii de PENNY Card beneficiază de 15% reducere la biletele Codru Festival, folosind codul disponibil direct în aplicația PENNY.

„Ne bucurăm să fim parte din Codru Festival, un eveniment care îmbină energia muzicii cu respectul pentru natură și comunitate. PENNY este alături de participanți cu prospețime, distracție și momente speciale, care fac ca participarea la festival să fie o experiență completă. Ne dorim ca prezența noastră să aducă un plus de culoare și bucurie celor care vor fi acolo.”, a declarat Andrei Cismaru, Head of CRM and Digital Platforms, PENNY | REWE România.

Codru Festival 2025 aduce din nou muzică și energie în Timișoara, iar PENNY contribuie activ la atmosfera generală cu un mix de activări și multe surprize.

Mai multe detalii despre eveniment pe https://www.codrufestival.ro/.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 424 de magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2024 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.