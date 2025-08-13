Personalul monahal nu va mai beneficia de calitatea de asigurat în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie!

Preoții și personalul monahal, adică călugării și călugărițele, nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate începând cu 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, anunță Ziarul de Iași.

După 1 septembrie, vor putea opta pentru asigurare medicală doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026. Măsura face parte din planul Guvernului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.