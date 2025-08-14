Alarmant: Datoria externă a României s-a majorat cu aproape 7,5 miliarde de euro în prima jumătate a anului 2025!

În prima jumătate a anului 2025, datoria externă a României a înregistrat o creștere semnificativă de 7,48 miliarde de euro, ajungând la un total de 212,37 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Această majorare este atribuită în special sporirii datoriei pe termen lung și adâncirii deficitului de cont curent.

La finalul lunii iunie 2025, datoria externă pe termen lung se ridica la 162,08 miliarde de euro, adică 76,3% din total. Comparativ cu sfârșitul anului 2024, aceasta a crescut cu 4,6%. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 50,28 miliarde de euro, reprezentând 23,7% din total, înregistrând o creștere de 0,8% față de sfârșitul anului precedent, potrivit BNR.

”În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 162,089 miliarde euro la 30 iunie 2025 (76,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,6% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2025 nivelul de 50,284 miliarde euro (23,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8% faţă de 31 decembrie 2024”, explică BNR.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 2,78 miliarde de euro, depășind valoarea de 2,41 miliarde înregistrată în aceeași perioadă din 2024. Din acest total, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au avut o valoare netă de 1,77 miliarde de euro, iar creditele intragrup au însumat 1 miliard de euro.

În ceea ce privește contul curent al balanței de plăți, deficitul pentru primele șase luni ale lui 2025 a fost de 13,89 miliarde de euro, mai mare decât cel de 11,68 miliarde de euro din aceeași perioadă a anului anterior. Structura deficitului arată că balanța bunurilor a înregistrat o deteriorare cu 1,91 miliarde de euro, în timp ce balanța serviciilor a adus un plus de 480 de milioane de euro la excedent. Balanța veniturilor primare a consemnat o reducere a deficitului cu 111 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 888 de milioane de euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung, care reflectă raportul dintre plățile efectuate și datoria totală, a fost de 15,5% în intervalul ianuarie-iunie 2025, în scădere față de 19,6% în 2024.

Capacitatea de acoperire a importurilor de bunuri și servicii cu rezervele valutare a fost de 5,3 luni la 30 iunie 2025, comparativ cu 5,7 luni la sfârșitul lui 2024. Cât despre datoria externă pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, gradul de acoperire cu rezervele valutare de la BNR a scăzut de la 99,1% la 92,8% în aceeași perioadă.