Budapesta sărbătorește Ziua Sfântului Ștefan cu focuri de artificii spectaculoase și peste 100 de evenimente

A doua jumătate a lunii august este o perioadă ideală pentru a vizita Budapesta, când are loc unul dintre cele mai importante evenimente la sfârșit de vară: Ziua Sfântului Ștefan, transmite Visit Hungary – Hungarian Tourism Agency (organizația guvernamentală pentru sectorul turistic). Festivitățile dedicate înființării statului maghiar vor include o gamă variată de evenimente muzicale, gastronomice și culturale. Momentul culminant al fiecărei ediții îl reprezintă spectacolul de lumini și artificii, unic în Europa, îmbogățit de un show special cu drone.

Între 16 și 21 august, Budapesta va marca ziua de naștere a Ungariei printr-un program divers, desfășurat într-o atmosferă de festival. Vizitatorii vor putea alege dintre peste 100 de evenimente organizate în aproximativ 20 de locații, de la delicii gastronomice și concerte până la programe culturale și activități pentru familie.

20 august este o zi semnificativă în istoria Ungariei, marcând fondarea statului de către Regele Sfântul Ștefan și istoria milenară a statului maghiar. Vizitatorii se pot bucura de o varietate de evenimente, printre care și cel mai mare spectacol de artificii din Europa, cu peste 45.000 de efecte pirotehnice. Show-ul poate fi admirat din mai multe zone ale orașului, malurile Dunării oferind cele mai spectaculoase priveliști. Evenimentul este completat de proiecții de lumini pe clădiri emblematice, precum Parlamentul și Podul cu Lanțuri, și de un spectacol cu peste 1.000 de drone, care ilustrează patrimoniul istoric și cultural al țării.

Delicii culinare și tradiții

Festivalul de șase zile aduce preparate tradiționale, street food și bucătărie maghiară contemporană. De Ziua Sfântului Ștefan, vizitatorii pot degusta deja clasica „Prăjitură a Ungariei” dar și „Prăjitura fără zahăr a Ungariei”, ambele selectate prin concursuri naționale și prezentate în cadrul unui eveniment ceremonial pe 19 august. Tot atunci, vizitatorii se pot bucura de ceremonia „pâinii noi” de Sfântul Ștefan, o tradiția care este marcată printr-o sfințire și o feliere ceremonială, simbolizând încheierea sezonului de recoltă.

Muzică și spectacole pentru toate gusturile

Programul include concerte de muzică populară, muzică de bar și recitaluri clasice, precum și spectacole de dansuri populare.

Activități pentru întreaga familie

Ziua Sfântului Ștefan este dedicată și familiilor cu copii, care se pot bucura de ateliere meșteșugărești, jocuri de circ, spectacole de teatru de păpuși și reprezentații tradiționale. Insula Margareta va fi unul dintre punctele centrale pentru aceste activități.

Mai multe detalii despre program și recomandări de călătorie sunt disponibile pe www.visithungary.com