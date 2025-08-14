Întâlnirea Trump-Putin, din Alaska, ar putea fi urmată de o întâlnire, în trei, și cu Zelenski!

Șeful de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat miercuri, după videoconferința cu liderii europeni și Volodimir Zelenski, că întâlnirea pe care o va avea vineri cu Vladimir Putin va fi urmată de o alta, în trei, la care va participa și președintele Ucrainei.

La scurt timp după videoconferința de miercuri cu liderii europeni și președintele Ucrainei, Donald Trump a organizat o conferință de presă la Washington, al cărei subiect central a fost reprezentat de eforturile pentru încheierea conflictului militar declanșat din cauza invaziei ruse.

Șeful de la Casa Albă a precizat, în primul rând, că după întâlnirea de vineri cu Putin îi va suna pe Zelenski și pe liderii europeni, ”în această ordine”.

În același context, Donald Trump a spus că întâlnirea pe care o va avea cu Putin în Alaska ”pregătește” încă una, în trei, la care să participe și Zelenski.

Președintele SUA a mai spus că va fi prezent la a doua întâlnire dacă își vor dori asta omologii săi din Rusia și Ucraina.

”Va fi a doua întâlnire, probabil, dacă prima merge bine. Prima întâlnire pregătește a doua întâlnire. (…)

Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat şi vom avea rapid o a doua întâlnire între preşedintele Putin, preşedintele Zelenski şi mine, dacă îşi doresc ca eu să fiu acolo”, a spus liderul american, care a adăugat că a oprit ”cinci războaie în ultimele șase luni”.

Trump a mai spus că a doua întâlnire nu va mai avea loc dacă la prima nu se obțin ”răspunsurile de care avem nevoie”.

Ulterior, președintele SUA a fost întrebat de jurnaliști dacă Rusia va suporta consecințe în caz că Vladimir Putin nu va agrea oprirea conflictului din Ucraina după întâlnirea de vineri din Alaska.

”Vor exista consecințe”, a răspuns Trump.

Întrebat cu privire la natura sancțiunilor, șeful de la Casa Albă nu a detaliat, însă a ținut să sublinieze că va fi vorba despre ”consecințe foarte severe” pentru Rusia.