PIB-ul României, în creștere ușoară în T2 din acest an!

De asemenea, economia națională a consemnat o creștere de 0,3% în trimestrul II față de aceeași perioadă a anului 2024 pe seria brută și de 2,1% pe seria ajustată sezonier. „Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,3 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% comparativ cu semestrul I 2024, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut pe trimestre a fost recalculată în urma includerii estimărilor pentru trimestrul II 2025, fiind revizuită față de varianta publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025.

De menționat că, în trimestrul I din 2025, economia României a stagnat în primul trimestru al anului, cu o creștere zero în termeni reali față de trimestrul IV 2024. Această stagnare a fost influențată de o scădere a activității în sectoare precum industria prelucrătoare și agricultură, în timp ce consumul gospodăriilor a avut o contribuție pozitivă.

Ca urmare a actualizării seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată. Iar indicii de volum au fost revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul I 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025, astfel:

rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, au fost ajustate de la 99,8% la 99,9%;

rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, au fost revizuite de la 100,3% la 99,8%; rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost modificate de la 99,8% la 100,3%;

rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost ajustate de la 100,5% la 100,4%;

rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost corectate de la 100,0% la 100,1%.

Seriile ajustate sezonier sunt recalculare trimestrial conform practicii europene

Cifra de afaceri din industrie, creștere ușoară

Cifra de afaceri din sectorul industrial, pe ansamblu (piaţa internă şi piaţa externă), a înregistrat, în termeni nominali, o creştere de 3,1% în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, pe ansamblu, cu 3,1% datorită creşterii industriei extractive (+18,2%) şi industriei prelucrătoare (+2,6%)”, arată datele INS.

În cadrul principalelor categorii industriale, creşteri au fost consemnate în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,2%), industria bunurilor de consum curent (+4,7%), industria bunurilor de capital (+4,6%) şi industria bunurilor intermediare (+2,1%). Sectorul energetic a înregistrat o scădere de 9,9%.