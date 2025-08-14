Poeți din 30 de țări, de pe patru continente, vin la Festivalul Internațional de Poezie București, ediția a XV-a

Peste aproximativ o lună, luni, 15 septembrie 2025, în capitală debutează cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB), cel mai important eveniment poetic din România și unul dintre cele mai vizibile din Europa de Est. Evenimentul se încheie duminică, 21 septembrie 2025.

Ediția din acest an reunește aproape două sute de poeți din peste 30 de țări, de pe patru continente, oferind publicului o experiență multiculturală amplă: lecturi publice, expoziții, conferințe, performance-uri și momente muzicale – toate sub semnul poeziei ca formă de memorie vie și prezență activă în viața cetății.

„Poezia nu este un lux, ci o necesitate discretă. Într-o epocă în care sensurile se risipesc cu ușurință, ea rămâne un exercițiu de luciditate, de rezistență interioară și, totodată, o formă esențială de reflecție și emoție împărtășită. De-a lungul anilor, Festivalul Internațional de Poezie București a devenit nu doar cel mai important eveniment poetic din România, ci și un spațiu viu al întâlnirilor autentice, unde cuvintele refac punți, trezesc amintiri și deschid drumuri către dialog. Ediția din acest an aduce la București numeroși oaspeți internaționali, prezenți datorită sprijinului generos al institutelor culturale și ambasadelor partenere. Din toate colțurile lumii, poeții vin nu doar să citească, ci să respire împreună – iar odată cu ei, și noi, publicul. Pentru câteva zile, Bucureștiul devine poezie”, a declarat Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, organizatorul evenimentului.

Peste 60 de evenimente alcătuiesc arhitectura celor șapte zile de festival, un program conturat în ultimele șase luni de echipa Muzeului Național al Literaturii Române împreună cu partenerii proiectului. Publicul se va putea bucura de participarea la expozițiile artiștilor Neluș Oană, David Greenslade și Andrei Pandea, de seri tematice variate – poezie georgiană, omagiu Andrei Bodiu – 60, Gheorghe Crăciun – 75, Virgil Tănase – 80, D. R. Popescu – 90, dezbaterea Antim Ivireanul, seara performance și slam poetry, poezie erotică și „Poezia subculturilor”. De asemenea, vor avea loc lecturi publice susținute de poeți din România, Europa, America Latină, Africa, Asia și Orientul Mijlociu, lansări de carte și prezentări de antologii internaționale, precum și concerte și recitaluri diverse, de la fado și jazz până la muzică clasică și experimentală, cu artiști precum Mircea Tiberian, Nadia Trohin, Adrian Naidin, Cătălina Beța și Albert Tajti, Jezebel, Axia Marinescu, Mircea Florian și Mircea Rusu Band., Evenimentele speciale includ ceremonia de plantare a cireșilor în „Grădina Poeziei Tudor Arghezi”, parte a mișcării internaționale Bosques de la Poesia.

Este un program amplu și dens, în care poezia stă alături de alte arte, precum muzica, pictura sau filmul.

Ceremonia de deschidere are loc la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, luni, 15 septembrie 2025, ora 18.00, în prezența unor importanți poeți români și internaționali, și va include un moment muzical de excepție susținut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Sub semnul dialogului intercultural și al celebrării poeziei în toate formele ei, ediția din acest an a Festivalului Internațional de Poezie București va aduce la București autori din: Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Chile, China, Columbia, Cuba, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Honduras, Kenya, Israel, Italia, Letonia, Marea Britanie, Mexic, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Ungaria, Uruguay, alături de nume importante ale poeziei autohtone.

Iubitorii de poezie din Capitală sunt așteptați să ia parte la evenimente în cadrul FIPB 2025 în peste spații culturale cunoscute din București: Biblioteca Centrală Universitară „CaroI I”, Muzeul Național al Literaturii Române – sediul din str. Nicolae Crețulescu 8, Muzeul Național al Literaturii Române – sediul din Calea Griviței 64-66, Casa memorială „Tudor Arghezi”, Cărturești Modul, ARCUB, Londohome, Librăria Kyralina, Institutul Francez din București, Institutul Cervantes din București, Galeria KOG7, precum și în cele mai importante licee.

Publicul are acces gratuit la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Poezie București. Programul complet al proiectului se va regăsi în curând pe site-ul oficial: www.fipb.ro.