Sute de foști polițiști, dați în judecată de Casa de Pensii a MAI!

Casa de Pensii a MAI dă în judecată sute de foști polițiști, cărora tot instituția le-a aprobat pensionările. Ce a descoperit Corpul de Control al MAI în urma verificărilor.

Sute de foști polițiști, pensionați în perioada 2020–2024, au fost chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI. Aceștia au beneficiat de o decizie de pensionare chiar din partea instituției care i-a dat în judecată.

Peste șapte sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii, după ce Casa Sectorială de Pensii a MAI a demarat procedura de anulare în instanță a deciziilor de pensionare. Acțiunile în instanță au început să fie înregistrate la nivel național din 17 iulie 2025. Potrivit reprezentanților polițiștilor „Diamantul, până acum au fost înregistrate peste 700 de procese care au ca obiect „contestație decizie de pensionare”.

Decizia Casei de Pensii a MAI a fost luată după un raport al Corpului de control din cadrul MAI, realizat în luna martie a acestui an și care a ajuns la concluzia că aceste decizii de pensionare au fost nelegale, arată Fanatik.ro.

Problema pensionărilor din MAI a început cu Ordonanța 163/2020 prin care era reglementat modul în care persoanele își pot cumpăra vechimea în muncă necesară, în vederea pensionării. În MAI au existat două interpretări diferite.

Casa de Pensii Sectorială și Direcția Generală Management Resurse Umane au susținut că prevederile ordonanței se aplică și pentru cazurile de pensie anticipată sau anticipată parțială. Deci, interpretarea spunea că polițiștii pot cumpăra vechimea necesară pentru a ieși anticipat la pensie.

Direcția Generală Juridică și Direcția Financiară au venit cu o altă interpretare: polițiștii își pot cumpăra vechimea doar pentru pensionare pe limita de vârstă, adică să îndeplinească astfel vârsta necesară pentru pensionare.

Cinci ani mai târziu, în 2025, problema este sesizată în Minister. În luna martie are loc un control al Corpului de control din MAI. Raportul Corpului susține, într-o argumentare tehnică detaliată, în care sunt invocate decizii ale CCR sau ÎCCJ din 2023, deci ulterioare OUG 163.2020, că interpretarea Casei de Pensii Sectoriale este greșită.