Va fi eliminat plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul?

Ministrul de Finanțe a anunțat că Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei pentru plățile cu cardul. De asemenea, Alexandru Nazare a mai transmis că toți comercianții vor fi obligați să ofere clienților posibilitatea de plată cu POS-ul.

”O altă chestiune foarte importantă de trasabilitate se referă la obligaţia operatorilor economici în privinţa acelui plafon de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul. Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon.

Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică. Sunt în momentul de faţă peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri, era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS. E mult mai facil să obţii acest lucru”, spune Alexandru Nazare.