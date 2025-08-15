Europarlamentarul Maria Grapini, mesaj de Ziua Marinei: „Prin devotamentul şi profesionalismul lor, marinarii fac, zi de zi, cinste României!”

Eurodeputatul Maria Grapini a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia Zilei Marinei:

“15 August este o zi cu semnificaţii puternice pentru români: prăznuirea Adormirii Maicii Domnului şi Ziua Marinei Române.

Sărbătorim astăzi Ziua Marinei Române, la 166 de ani de la unificarea celor două corpuri de armată, respectiv flotila Moldovei și flotila Țării Românești, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Toți marinarii români, militari sau civili, pentru efortul şi munca lor de zi cu zi, merită mulțumirile și aprecierea noastră.

Prin devotamentul şi profesionalismul lor, fac, zi de zi, cinste României. Îndemânarea şi curajul de care dau dovadă le aduc respectul şi preţuirea noastră!

Se cuvine ca, acum, la ceas aniversar și comemorativ, să aducem un pios omagiu tuturor celor care și-au dedicat viața acestei profesii și care s-au jertfit pentru gloria pavilionului tricolor.

Sfânta Fecioară Maria să vă însoțească și să vă ocrotească oriunde veți fi! La mulți ani și bun cart înainte!”.

Pe 15 august, România celebrează Ziua Marinei, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Forțelor Navale și tradiției maritime. Evenimentul este strâns legat de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Maria fiind considerată protectoarea marinarilor.

Ziua Marinei are o semnificație dublă: onorează atât marinarii militari și civili, cât și istoria navigației românești. În timpul acestei zile, în România, au loc diferite evenimente pentru a marca acest moment, cum ar fi: parade navale spectaculoase, exerciții demonstrative pe apă și în aer, ceremonii religioase și depuneri de coroane, în memoria eroilor marinari. În afara Constanței, festivități similare au loc la Galați, Brăila, Tulcea sau Mangalia.