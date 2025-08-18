MAE scoate la concurs 180 de posturi!
Ministerul Afacerilor Externe scoate 180 de posturi la concurs, dintre care 120-130 în Corpul Diplomatic, cu salarii care pornesc de la 3.400 de lei net și ajung, în funcție de experiență, la 6.000-8.000 de lei net.
Ministerul Afacerilor Externe Român a scos 180 de posturi la concurs, dintre care 120-130 sunt în Corpul Diplomatic, iar restul pentru personal tehnic și administrativ.
Ministra Oana Țoiu precizează că acest lucru nu va crește presiunea asupra bugetului sau organigrama și că angajarea se face pe baza concursului, până acum deficitul de personal fiind compensat prin intermediul detașărilor.
„Noi nu o să creştem bugetul de resurse umane în această perioadă faţă de momentul prezent. Nu o să creştem organigrama. Ce avem nevoie, însă, să putem face este să asigurăm un flux de resurse umane care să asigure, practic, concursul ca instrument principal pentru a ajunge, de exemplu, în Corpul Diplomatic, în ambasade şi consulate.
Şi acum concursul este singurul instrument pentru a intra în Corpul Diplomatic, sigur, în afară de numiri. Însă avem această realitate”, a spus Oana Ţoiu, potrivit News.ro.
În ceea ce privește detașările, ministra Afacerilor Externe precizează că acestea nu sunt neapărat rele, însă recunoaște că au existat unele care nu au respectat criteriile pentru asigurarea unui „standard ridicat de reprezentare”.
„Detaşarea în sine nu este un instrument malefic. Sunt şi colegi din alte instituţii în zona de protecţie şi pază, ataşaţi militari, economici în zona culturală, necesari în echipele din ambasade şi consulate, când şi dacă îşi fac treaba bine, sigur. Performanţa rămâne un indicator foarte important. Însă au fost şi detaşări care nu au respectat, din punctul nostru de vedere, criteriile necesare pentru a asigura un standard ridicat de reprezentare.
Şi atunci scopul concursului în acest moment este de a da o şansă la o carieră în Corpul Diplomatic, în special tinerilor în acest moment, dar fără a îngreuna bugetul ministerului sau fără a îngreuna bugetul României, care în acest moment este într-un moment dificil”, a afirmat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, la TVR Info.