MAE scoate la concurs 180 de posturi!

Ministerul Afacerilor Externe scoate 180 de posturi la concurs, dintre care 120-130 în Corpul Diplomatic, cu salarii care pornesc de la 3.400 de lei net și ajung, în funcție de experiență, la 6.000-8.000 de lei net.

Ministerul Afacerilor Externe Român a scos 180 de posturi la concurs, dintre care 120-130 sunt în Corpul Diplomatic, iar restul pentru personal tehnic și administrativ.

Ministra Oana Țoiu precizează că acest lucru nu va crește presiunea asupra bugetului sau organigrama și că angajarea se face pe baza concursului, până acum deficitul de personal fiind compensat prin intermediul detașărilor.

„Noi nu o să creştem bugetul de resurse umane în această perioadă faţă de momentul prezent. Nu o să creştem organigrama. Ce avem nevoie, însă, să putem face este să asigurăm un flux de resurse umane care să asigure, practic, concursul ca instrument principal pentru a ajunge, de exemplu, în Corpul Diplomatic, în ambasade şi consulate.