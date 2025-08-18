PENNY România continuă să susțină educația pentru toți copiii din România

Începând din 2023, PENNY România este partenerul Asociației pentru Valori în Educație (AVE) în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România. Acesta este un proiect ambițios ce își propune să formeze școli împuternicite și autonome, capabile să își gestioneze propriul proces de îmbunătățire continuă. PENNY România sprijină Programul cu 30.000 euro anual și, împreună cu AVE, lucrează la construirea unui viitor mai bun pentru educație, prin sprijinirea directorilor, cadrelor didactice și a școlilor.

Programul de Transformare a Școlilor din România a luat naștere ca răspuns la contextul actual în care se regăsește sistemul educațional românesc:

România ocupă poziția 26/27 la testele PISA în rândul statelor membre UE, conform datelor OECD – PISA;

1% dintre elevii din mediul rural sunt afectați de analfabetismul numeric, potrivit unui raport realizat de AVE România și BRIO;

Nivelul mediu al analfabetismului funcțional măsurat de testele PISA în România în ultimii ani este de 40%, conform datelor OECD – PISA;

România înregistrează cea mai mică pondere a absolvenților de învățământ preuniversitar care ajung la o universitate din UE – 25%, precum și cea mai mare rată de părăsire timpurie a școlii din Uniunea Europeană – 15.6%, potrivit statisticilor Eurostat.

PENNY România și AVE generează un impact real asupra comunităților prin intermediul educației

Programul de Transformare a Școlilor din România este o inițiativă națională de modernizare a educației, centrată pe:

Evaluarea 360 de grade a școlii (sisteme școlare, director, profesori, copii)

Formarea directorilor și a profesorilor pentru a deveni lideri ai schimbării;

Formarea profesorilor pentru a oferi „lecții bune” adaptate contextului actual

Integrarea tehnologiei și inteligenței artificiale (IA) pentru o educație personalizată;

Comunități de practică didactică pentru inovare și colaborarea în școli;

Granturi pentru proiecte educaționale cu impact local;

O platformă digitală care conectează resursele, profesorii și soluțiile educaționale.

Viziunea Programului de Transformare a Școlilor din România este ca fiecare elev din România, având acces la o educație de calitate și oportunități de învățare, să aibă un progres vizibil pe fiecare dintre cele 8 competențe-cheie – STEM, Digitale, Socio-emoționale, Civice, Antreprenoriale, Interculturale, de Literație și Lingvistice.

AVE facilitează implicarea profesioniștilor din mediul de business, academic, educație și societatea civilă în susținerea școlilor din România și, totodată, dezvoltă instrumente și proceduri de lucru, cu obiectivul de a găsi cea mai eficientă modalitate de colaborare. AVE coordonează toate activitățile din program, sprijină echipele executive ale școlilor și oferă suport pe parcursul transformării acestora. În cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, până în 2028, AVE va lucra cu 104 de școli din toată țara, viitorul a aproximativ 60.000 de copii urmând a fi impactat.

„Pentru noi, în cadrul PENNY România, susținerea dezvoltării tinerilor și copiilor reprezintă o prioritate. Suntem mândri să continuăm parteneriatul cu AVE, prin intermediul căruia putem avea un impact asupra comunităților, punând în contact directori și profesori cu mentori, profesioniști dedicați care să îi ghideze pe aceștia în procesul de dezvoltare a unor competențe-cheie relevante pentru prezent și viitor. Programul de Transformare a Școlilor din România se aliniază cu valorile noastre – prețuim educația și știm cât de important este ca fiecare copil să beneficieze de oportunități de dezvoltare la momentul potrivit, într-o lume în continuă schimbare. Suntem încrezători că prin acest Program contribuim la îmbunătățirea sistemului educațional românesc și, împreună, oferim copiilor și tinerilor din România noi perspective, care le vor contura viața nu doar la momentul adolescenței, ci și în etapa următoare, când vor deveni tineri adulți.”, a declarat Dan Crișan – COO PENNY | REWE România.

„Obiectivul AVE este ca Programul de Transformare a Școlilor din România să fie unul sustenabil și scalabil. În cadrul Programului, AVE însoțește școlile într-o serie de procese de transformare și învățare pe parcursul a trei ani. La finalul acestora, ne dorim ca fiecare școală din program să fie autonomă și să își poată gestiona singură propriul proces de îmbunătățire continuă. Astfel, noi generații de elevi vor avea parte de o intervenție educațională care să îi pregătească pentru a-și construi o viață împlinită după terminarea școlii. Totodată, urmărim că școlile din Program să influențeze și alte școli prin răspândirea exemplelor de bună practică.”, a declarat Ionela Cristea, Director Programe AVE.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 424 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/