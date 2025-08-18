Salariile ANRE, ASF și ANCOM, mai mici cu 30%. Schema de personal, redusă semnificativ!

Guvernul a elaborat un plan de austeritate prin care vizează reducerea semnificativă atât a veniturilor, cât și a schemei de personal, în câteva dintre cele mai bine plătite instituții publice: Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Proiectul a fost pus în dezbatere publică, iar șefii instituțiilor vizate au termen până la finele lunii septembrie să facă reducerile solicitate.

Conform documentului, toate salariile și indemnizațiile din Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor fi reduse cu 30%, începând cu 1 ianuarie 2026.

De asemenea, schemele de personal trebuie reduse cu 10% pe segmentul posturilor de specialitate, precum și o reducere de 30% a posturilor din serviciile suport, raportat la numărul de angajați de la 1 ianuarie 2025.

Aceste măsuri îi vor viza și pe membrii Comitetului de Reglementare al ANRE, membrii Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM, ale căror venituri ar urma să fie diminuate cu 30% față de nivelul din iulie 2025.

Potrivit datelor prezentate de spotmedia.ro, cele mai mari salarii medii sunt în prezent la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Funcție Salariu actual (net/lună) Salariu estimat după tăiere Președinte ANRE (George Niculescu) 75.073 lei (~14.836 €) ~52.500 lei Membru Comitet ANRE 57.408 lei ~40.185 lei Salariu mediu ANRE 18.635 lei ~13.045 lei Salariu mediu ASF 13.562 lei ~9.493 lei Salariu mediu ANCOM 12.934 lei ~9.054 lei

În expunerea de motive, Executivul arată că măsurile sunt necesare pentru „reducerea cheltuielilor publice, consolidarea stabilității financiare și transparentizarea gestionării banului public”, în contextul respectării jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și al angajamentelor asumate față de Comisia Europeană.

Documentul mai prevede ajustări importante la modul de selecție a administratorilor și directorilor din companiile de stat, consolidarea rolului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), precum și limitarea remunerațiilor și beneficiilor acordate conducerilor întreprinderilor publice.