Trump, mesaj tranșant către Zelenski înaintea întâlnirii de la Casa Albă!

Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis omologului ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii de luni de la Casa Albă, cum poate obține încheierea războiului declanșat odată cu invazia rusă din februarie 2022.

Trump urmează să-l primească pe Zelenski, luni, la Casa Albă. Cu câteva ore înaintea acestei întâlniri, președintele SUA i-a transmis omologului său ucrainean, printr-un mesaj postat pe Truth Social, cum poate obține pacea.

”Președintele Zelenski al Ucrainei poate încheia războiul cu Rusia aproape imediat, dacă vrea, sau poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început. Fără a recupera Crimeea dată de Obama (în urmă cu 12 ani, fără să se tragă un foc de armă!) și FĂRĂ INTRAREA UCRAINEI ÎN NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”, a scris șeful de la Casa Albă, pe platforma lui de socializare.

Peninsula Crimeea a fost anexată ilegal de Rusia în 2014.

La Washington vor prezenți luni, pe lângă Zelenski, liderii europeni și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sunt așteptați premierul britanic Sir Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Finlandei, Alexander Stubb, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

