Analiză RisCo.ro: Cu peste 8000 dosare în iulie 2025, Capitala este liderul proceselor în instanță în rândul firmelor!

Conform analizei RisCo.ro, 22.939 de dosare în instanță au fost deschise doar în luna iulie 2025 la nivel național, comparativ cu 21.621 în luna iunie 2025, ceea ce indică o ușoară creștere de 6%. În luna iulie 2025, în București au fost deschide 8.283 de dosare în instanță, față de cele 6.010 din luna anterioară, reprezentând o creștere de aproximativ 38%. Acest lucru indică instabilitatea mediului antreprenorial și gradul ridicat de conflictualitate în relațiile comerciale, reflectând o lipsă de încredere între partenerii de afaceri și un climat economic marcat de incertitudine.

București, județul cu cele mai multe dosare

În luna iulie 2025, numărul dosarelor pentru procesele în instanță în Capitală a ajuns la 8.283. Acest număr atrage atenția specialiștilor financiari, deoarece indică o creștere considerabilă a litigiilor, generată de instabilitatea economică și dificultățile în onorarea obligațiilor contractuale.

În acest context economic instabil, se recomandă monitorizarea activității clienților și partenerilor de afaceri. Dacă pentru firma colaboratoare a fost deschis un proces în instanţă, monitorizează activitatea și activează alertele privind dosarul în instanță.

Totodată, cele 8.283 de procese în instanță reflectă și presiunile majore aduse la nivelul mediului de afaceri din Bucureşti. Numărul mare de dosare în instanță poate avea implicații asupra mediului de business și implicit, asupra atragerii investitorilor.

Nu este de mirare că în București întâlnim cele mai multe dosare. Capitala deține poziția fruntașă și în rândul insolvențelor, respectiv a firmelor cu datorii restante către bugetul de stat.

Evoluția anuală a proceselor – București creștere de 22%

Potrivit analizei RisCo.ro, București rămâne județulul cu cele mai multe dosare privind procesele în instanță. În perioada august 2024 – iulie 2025 numărul proceselor în instanță pentru județul București a crescut cu 22%. Această creștere însumează 70.110 de dosare pentru procesele în instanță. Punând în balanță situația curentă cu cea anterioară, numărul indică un mediu comercial conflictual.

Locul doi este ocupat de Ilfov. În ultimele 12 luni observăm o creștere a numărului de procese în instanță, acesta ajungând la 11.063. Județul Timiș se află și el în top trei cu 8.345 de dosare în instanță. Cu cât numărul dosarelor în instanță este mai mare, cu atât județul este mai predispus colapsului financiar. Numărul firmelor cu dosare deschise în instanță indică și incapacitatea de adaptare la schimbările legislative și chiar ale pieței.

Cluj și Constanța continuă topul județelor cu cele mai multe procese în instanță. Cluj ocupă locul patru cu 8.263 de dosare în instanță, iar Constanța locul cinci cu 6.778 de dosare.

De asemenea, o astfel de creștere poate exercita presiuni suplimentare asupra sistemului judiciar, ceea ce ar putea duce la întârzieri în soluționarea dosarelor și costuri mai mari pentru părțile implicate.

Procesele Civile înregistrează cele mai multe dosare

Analiza RisCo.ro arată faptul că civilul, litigiile cu profesioniștii, penalul și contenciosul administrativ și fiscal sunt principalele materii ale dosarelor în instanță. La nivel național, în luna iulie 2025, 9.031 de dosare au avut drept materie civilul, 8.028 litigiile cu profesioniștii, 2.035 penalul, iar alte 1.941 contenciosul administrativ și fiscal. Alarmant este că, de la o lună la alta, observăm creșteri și în cazul dosarelor de tip faliment. Astfel, în luna iulie a acestui an, s-a înregistrat o creștere de 12%, numărul dosarelor în instanță ce vizează falimentul fiind de 1.004.

Cele mai afectate domenii – Comerțul, creștere de 17% în ultimele 12 luni

În domeniul comerțului, construcțiilor, transporturilor, restaurantelor, respectiv administrației publice generale, economice și sociale, întâlnim cele mai multe dosare în instanță. În perioada august 2024 – iulie 2025 numărul dosarelor deschise în instanță în domeniul comerțului a ajuns la 5.819. Comparativ cu august 2023 – iulie 2024, acest număr indică o creștere de peste 17%.

De asemenea, creșterea dosarelor în instanță sugerează o economie incertă, moment în care disputele comerciale tind să crească. În sectorul construcțiilor întâlnim o creștere de aproximativ 11%, ceea ce semnalează dificultăți financiare tot mai mari, probleme de plată, conflicte contractuale sau un mediu economic mai instabil pentru companii. Numărul dosarelor în instanță pentru acest domeniu a ajuns la 5.630. Acest lucru poate afecta negativ încrederea investitorilor.

Creșterea de 16% a dosarelor în instanță în domeniul transporturilor arată tensiuni economice majore în sector. Cele 3.911 de dosare deschise în instanță au un impact direct asupra lichidității și continuității operațiunilor.

În concluzie, verificarea riguroasă a partenerilor de afaceri nu mai reprezintă doar o practică recomandată, ci o necesitate strategică. Analiza financiară atentă a firmelor, realizată prin intermediul platformelor specializate precum RisCo.ro, oferă informații esențiale despre stabilitatea, bonitatea și comportamentul de plată al potențialilor colaboratori.