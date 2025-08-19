„Barbie” din echitație e salvatoarea de animale!  Are acasă o mini-grădină zoologică!

Are 16 ani, un look de revistă și face performanță la dresaj. Dar, în loc de podiumuri și lumina reflectoarelor, preferă grajdurile, adăposturile și sunetul cailor. Sara Paraschiv trăiește printre zeci de animale și salvează tot ce alții abandonează. În curtea casei are o mini-grădină zoologică, iar în timpul liber se ocupă de adăpostul făcut de părinții ei pentru pisici și căței fără stăpân.

Are 16 ani, alură de model și ar putea oricând să activeze în domeniul frumuseții. Sara Paraschiv, campioana de la dresaj, este însă înnebunită după animale.

“Am acasă două iepe, doi ponei, doi măgari, două lame, doi porci, căței, vreo cinci căței, multe pisici. Datorită pasiunii mele, părinții au fost de acord să facem și un mic adăpost în Ploiești de pisici și de căței” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

De foarte mică, Sara și-a descoperit dragostea pentru cai.

„Bunicul meu avea o fermă și mi-a luat primul meu ponei. Cred că aveam vreo patru ani și m-am îndrăgostit instant și mergeam în fiecare zi la el … de acolo cred că a pornit totul” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

De 2 ani, frumoasa sportivă face dresaj de performanță! Iar peripețiile și accidentele nu au întârziat să apară.

„Mi s-a întâmplat de câteva ori cu cai anteriori să cad destul de tare, de aceea a trebuit să-i mai schimb. Am-am schimbat destul de mulți până când am găsit caii potriviți. Am plecat o dată și foarte tare, mi-am rupt și noada” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

Pasionată de modă, adolescenta arată impecabil nu doar la concursuri, ci și la antrenamente. De altfel, și iepele sale trebuie să țină pasul cu ea.

„La fiecare antrenament, îmi aleg să fiu la fel ca și calul: albastru, negru, roz” –Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

Acum, tânăra are două iepe cu care concurează și cu care se înțelege perfect.

“Dacă stau să mă gândesc, toți caii pe care i-am avut, băieții, au plecat, că nu m-am înțeles cu ei și am rămas cu fetele”- Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

Chiar și animalul de companie este o cățelușă.

„Ea e Diva și vine peste tot cu mine. Încă nu este obișnuită cu caii, este destul de mică, dar de-asta o iau peste tot cu mine să se învețe” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

Proba durează 4-5 minute

Sara spune că disciplina pe care o practică este baletul din sportul ecvestru.

“Este fix ca la balet. Totul este foarte fluent, nici o mișcare nu trebuie să fie bruscă, totul este elegant și pe sentiment, iar sportivul trebuie să fie foarte conectat cu calul său. Dacă nu ai o conexiune cu calul, nimic nu funcționează. În general, proba mea durează între 4 și 5 minute, depinde cât de repede ne mișcăm” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

După multe căutări, tânăra și-a găsit și antrenoarea potrivită.

„Mă bucur enorm că sunt pregătită de Selina Alexandrescu. Suntem tot timpul conectate una cu cealaltă, iar în timpul antrenamentului comunicăm prin caști. Îmi spune tot ce trebuie să fac și mă corectează atunci când greșesc. Când eram mică, eram foarte fricoasă și îmi era greu să urc pe cal și tot timpul îmi spunea să rămân calmă, că nu se întâmplă nimic. M-a ajutat foarte mult” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

Își dorește și o carieră muzicală

Pe lângă călărie și animale, Sara mai are o pasiune. Îi place să cânte.

„Am luat lecții de canto când eram mică și chiar îmi plăcea mult să cânt. Sper să reușesc să reiau orele de canto și să văd cum îmi împart timpul. Mi-ar plăcea să activez în acest domeniu, dar obligatoriu vreau să continui și cu dresajul” – Sara Paraschiv, sportivă legitimată la CSA Steaua București.