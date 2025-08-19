Bolojan provoacă PSD. Premierul își va asuma răspunderea, în Parlament, pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale!

Guvernul urmează să își asume răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, potrivit unor surse politice. Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul în cadrul unei ședințe a Partidului Național Liberal.

Conform acelorași surse, pachetul va fi adoptat în ședința de Guvern de luni, urmând ca Executivul să angajeze răspunderea în fața Legislativului. În acest context, opoziția va putea depune din nou moțiune de cenzură.

Potrivit Antena 3, setul de măsuri include atât prevederi fiscal-bugetare, cât și reforme în administrația publică, în sistemul de pensii speciale, în domeniul sănătății, precum și proiecte din cadrul programului „Anghel Saligny”.

Subiectul a generat tensiuni în cadrul Coaliției, PSD acuzând că pachetul afectează administrațiile locale și investițiile, solicitând în același timp măsuri de stimulare a economiei. Unele prevederi au fost contestate și de lideri USR. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a criticat pragul de 8.000 de lei stabilit de Ministerul Finanțelor pentru deschiderea unei firme.

Printre modificările principale se numără creșterea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru cei care obțin venituri din activități independente. Ministerul Finanțelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul a CASS de la 60 la 90 de salarii minime brute pe țară, pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2026.