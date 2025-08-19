Lucrările AKTOR continuă în ritm susținut pe subsecțiunea Apața–Cața. Peste 4 km de tunel forat și activitate intensă la terasamente, poduri, suprastructură și construcții civile!

Lucrările de reabilitare a subsecțiunii Apața–Cața, parte a liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara, avansează conform graficului, în toate zonele active ale șantierului.

Progres în forarea tunelurilor

În luna iulie, TBM-urile (Tunnel Boring Machines) au realizat un progres cumulat de 511,5 metri de tunel și 341 de inele de beton montate. Progresul total de la începutul forajelor a depășit 4.000 de metri de tunel și 2.722 de inele instalate, adică aproximativ 17% din lungimea totală de tunel forat. Progresul intregului lot 2 este de 53.85%.

Cel mai mare avans, l-au avut, evident, Primele două TBM-uri, care au început lucrul primăvara trecută la Ormeniș: TBM 1 (Eleni) și TBM 2 (Varvara) cu peste 3,750 m forați. Urmează TBM 4 (Alexandra) și TBM 4 (Konstantina) la Homorod, care au început în iarna trecută, cu peste 500 m forați.

Și în această lună, cele TBM-urile continuă lucrările cu activități de forare, instalare benzi transportoare, lucrări mecanice și de mentenanță, precum și monitorizare constantă a gazelor (inclusiv metan – CH₄) în toate punctele critice ale galeriilor.

Terasamente extinse și consolidări

Pe acest lot, lucrările la terasamente avansează în intervalul Apața – Racoș, unde se se execută umpluturi și taluzări. De asemenea, pe intervalul Racoș – Cața, se realizează stabilizarea în corpul terasamentului pe mai multe sectoare.



Se lucrează intens și la consolidarea podurilor, viaductelor și podețelor, inclusiv execuții de căi de rulare, balustrade, dale de tablier, hidroizolații și betonări pe zonele strategice ale proiectului.

Progres în suprastructura căii ferate

S-au realizat:

Montări de cadre șină-traversă și așternere piatră spartă pe toate liniile principale și secundare din zona Racoș–Apața–Augustin.

Montare schimbători și burare de linii, inclusiv în Stația Racoș și capetele de linie provizorii.

Montare și echipare a peste 100 de stâlpi și ancore pentru linia de contact.

Acest lot include și lucrări civile și instalații. În zona clădirii călători de la km 221+842 s-au realizat lucrări de finisaje, canalizare, montare parchet și radiatoare. La Halta Mateiaș s-au finalizat fundațiile peroanelor. Totodată, sunt în derulare activități de protecția instalațiilor, telecomunicații (GSM-R), supraveghere video și semnalizare electronică.

„Menținem un ritm susținut pe toate fronturile, de la tuneluri la terasamente, poduri, linie de contact și instalații. Avem provocări constante, specific unor lucrări de asemenea anvergură, dar suntem dedicați să depășim fiecare obstacol. Avem mulțumirea că suntem parte dintr-un proiect de importanță națională, tronsonul Brașov – Simeria”, declară Dumitru Cojocea, Director de Proiect.

Subsecțiunea 2 Apața-Cața face parte din proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Brașov-Simeria, parte a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulație cu viteza maximă de 160 km/h, tronson Brașov-Sighișoara. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de Compania Națională de Căi Ferate (CFR SA) cu consorțiul AKTOR SA – Alstom Transport SA – Compania Arcada.

AKTOR România colaborează cu peste 200 de subcontractori și furnizori locali, contribuind direct și indirect la mii de locuri de muncă în România.

Despre Grupul de companii AKTOR

Grupul de companii AKTOR este un jucător de top pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice la scară largă și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliare, proiecte de concesiune, parteneriate public-private (PPP), și managementul integrat al instalațiilor. Misiunea Grupului AKTOR este de a deveni o forță motrice pentru progres în domeniile sale de operare, creând valoare pentru acționarii săi și societate, contribuind la progres și prosperitate și îmbunătățind viața oamenilor către un viitor durabil.

AKTOR România este cea mai mare subsidiară de construcții a grupului și este prezentă în țară de peste 20 de ani. Compania a finalizat șase proiecte majore și are încă șapte în derulare. Dintre acestea, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria (tronsonul Coșlariu – Sighișoara – sub-tronsoanele: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara și sub-tronsonul 2. Apața – Cața) implică modernizarea unei părți vitale a Coridorul IV paneuropean pentru călătorii cu trenul de mare viteză. Cel mai recent proiect finalizat este segmentul de aproape 18 km de autostradă A0 Sud Lot 3, care a contribuit decisiv la fluidizarea conexiunilor de tranzit între vestul și estul țării, prin legătura directă între A1 și A2. Darea în trafic a Lotului 3 permite ocolirea completă a Capitalei pe ruta sudică, reducând timpul de deplasare pe această axă și contribuind la îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane adiacente.