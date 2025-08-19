Putin ia în calcul o discuție bilaterală cu Zelenski

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat să poarte o discuție bilaterală cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski până la finalul lunii august, menținând posibilitatea unei întâlniri trilaterale care să îl includă pe liderul american Donald Trump. Potrivit lui Emmanuel Macron, întâlnirea ar urma să aibă loc în Elveția.

„După întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni, l-am sunat pe președintele Putin pentru a începe pregătirile. După întâlnirea bilaterală va avea loc un summit trilateral. Acesta este un pas excelent către încheierea unui război care durează de aproape patru ani”, a spus Trump.

Volodimir Zelenski a dezvăluit că va aborda problema teritoriilor disputate la întâlnirea cu omologul său rus, insistând, totodată, că Ucraina nu intenționează să accepte concesii forțate sau să cedeze suveranitatea: „Este o decizie între mine și el”.

Problema garanțiilor de securitate a fost abordată în timpul întâlnirii de la Washington, Trump explicând că acestea vor fi acordate de mai multe țări europene în coordonare cu Statel Unite.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei, după modelul articolului 5 al Organizației Nord-Atlantice.

La summitul de la Washington au fost premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, potrivit agenției de presă ANSA.

Meloni a subliniat necesitatea de a „rămâne uniți dacă vrem cu adevărat pacea”, sprijinind, la rândul său, modelul de garanții de securitate de tipul articolului 5.

La rândul său, Friedrich Merz a avertizat împotriva „impunerii unor concesii teritoriale Kievului”, salutând angajamentul Casei Albe privind acordarea unor garanții de securitate.