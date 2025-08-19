Sindicatele din Educație, noi atacuri la adresa premierului Bolojan

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” îl atacă pe premierul Ilie Bolojan, după ce acesta a spus că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani.

„Afirmația este complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul.

Opinia publică trebuie să știe că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde și salariile sunt mult mai mari!

În plus, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor „reforme“ continue (însă fără nicio finalitate) și a unei finanțări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional.

Domnul Ilie Bolojan știe că o astfel de afirmație (neadevărată), lansată de o figură cu autoritate, distorsionează percepția publicului asupra muncii cadrelor didactice, iar intenția sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare și fără studii de impact.

Domnul prim-ministru ar fi trebuit să știe că munca unui profesor nu se limitează la orele de predare. Corectarea lucrărilor, pregătirea orelor, evaluarea elevilor, orele de consiliere și activitățile extracurriculare sunt o componentă vitală a normei de muncă și sunt, de cele mai multe ori, nereglementate și neremunerate corespunzător. Sau poate știe, dar…

Premierul Ilie Bolojan ar trebui, din decență față de sutele de mii de cadre didactice, să retracteze public aceste afirmații și să inițieze un dialog real bazat pe date concrete și pe o înțelegere corectă a nevoilor din sistemul de învățământ.

Analizând avalanșa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025, precum și lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiții din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învățământul de stat. Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ.

În acest context, protestele celor trei federații din educație vor continua și în săptămânile viitoare, după următorul program:

19 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

20 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

21 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

22 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

25 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

26 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

27 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

28 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

29 august – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 11.30;

3 septembrie – Pichet la Ministerul Educației și Cercetării, în intervalul 10.00 – 12.00;

3 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

4 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

5 septembrie – Miting de protest în Piața Victoriei, în intervalul 12.00 – 13.00;

8 septembrie – Miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, în intervalul 11.00 – 16.00.

Educația nu este o problemă, ci o soluție!

Educația nu este o cheltuială, ci o investiție!”, au anunțat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”.