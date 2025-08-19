Studiu Romania Education Alliance: Peste 65% dintre elevii din sistemul privat, admiși la universități internaționale de elită!

-Aproximativ 65% dintre absolvenții școlilor private cu un curriculum dual din România aleg să își continue studiile în universități internaționale de elită, în timp ce restul de 35% optează pentru instituții de învățământ superior din România.

-Marea Britanie, Olanda și SUA rămân principalele destinații academice internaționale pentru elevii români la încheierea studiilor liceale, atrăgând majoritatea ofertelor primite. Prestigiul universităților, dinamismul programelor, importanța și fondurile acordate cercetării universitare, accentul pe practică și accesul la rețele globale de alumni sunt factorii decisivi în alegerile acestora.

-Domeniile de studiu alese sunt diverse și aliniate cu tendințele actuale de pe piața muncii la nivel global: inginerie electrică și chimică, psihologie, neuroștiințe, științe biomedicale, informatică aplicată, business internațional, arhitectură sau științe marine.

Peste 65% dintre absolvenții Clasei a XII-a din școlile private cu un curriculum dual din România (Promoția 2024–2025) au fost acceptați la universități internaționale de prestigiu din Europa, Marea Britanie și Statele Unite, conform unui studiu realizat de Romania Education Alliance (REA) – prima rețea națională care reunește școli private performante. Ceilalți 35% dintre absolvenți au ales să își continue studiile în instituții importante de învățământ superior din România.

„Performanțele din acest an arată că școlile private din România oferă o educație solidă și pragmatică, care pregătește elevi capabili să se desfășoare la cel mai înalt nivel, oriunde în lume. Sunt tineri care nu doar obțin rezultate excelente la examene, ci și reușesc să fie admiși și să obțină burse de merit la universități internaționale de renume, în competiție directă cu colegi din toate colțurile lumii. Acesta este rezultatul unui model educațional modern structurat pe un curriculum dual și bilingv, care pune accent pe programe de studii acreditate internațional și național cu un grad ridicat de complexitate academică și practică. Iar accesul la consiliere individuală, accentul pe dezvoltare personală, și sprijinul real și constant oferit de întreaga comunitate școlară contribuie toate la acest succes consolidat”, declară Anca Macovei Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School & CEO România Education Alliance.

Marea Britanie, în topul preferințelor, în ciuda barierelor post-Brexit

Deși Brexit-ul a adus majorări semnificative ale taxelor și a limitat accesul la finanțare publică pentru studenții europeni, Marea Britanie și Irlanda rămân destinații academice cheie pentru absolvenții români. Printre instituțiile unde aceștia au fost acceptați în 2025 se numără University of Westminster – School of Architecture & Cities, London (Arhitectură/Design urban, lider în UK la gradul de satisfacție academică a studenților), University of Northampton (lider în UK la Asistență medicală neurologică/psihiatrică) sau University of Galway, în Irlanda (Genetică/Genomică/Științe marine – nr. 1 în Irlanda pentru sustenabilitate și poziționată academic în primele 2% la nivel global).

Olanda, tot mai sus în clasamentul preferințelor

Pe locul al doilea se află Olanda, cu 45% din totalul ofertelor internaționale primite. Sistemul educațional olandez devine tot mai atractiv pentru elevii români datorită programelor bine structurate, orientate spre practică, disponibile în limba engleză, dar și datorită taxelor de școlarizare competitive și a deschiderii față de studenții internaționali.

Aceștia au fost admiși în universități olandeze de top în clasamentele europene, precum Eindhoven University of Technology, University of Groningen, Tilburg University, Delft University of Technology, Vrije University Amsterdam și Hague University of Applied Sciences. Domeniile alese sunt în acord cu tendințele globale ale pieței muncii și includ: inginerie electrică și chimică, psihologie, neuroștiințe, științe biomedicale, informatică aplicată și business internațional.

SUA rămâne un magnet pentru elite

Statele Unite ocupă locul al treilea în preferințele elevilor, cu 12% din totalul ofertelor internaționale. Chiar dacă spațiul academic american este marcat de provocări precum presiuni financiare și sociale, universitățile din SUA continuă să exercite o atracție constantă. Dinamismul programelor, accesul la resurse de cercetare și la rețele internaționale de alumni oferă o oportunitate unică de formare profesională și personală. În 2025, absolvenții au primit oferte de la universități americane Ivy League, precum University of Pennsylvania (Psihologie, poziționată în top 10 mondial), ducând mai departe stindardul promoțiilor anterioare, acceptate recent în universități americane de renume mondial precum UCLA, Berklee College of Music, Stanford, University of Michigan Ann Arbor, pentru a studia: administrarea afacerilor, compoziție muzicală și inginerie de sunet, sport de performanță etc.

Destinații europene alternative

Pe lângă aceste destinații consacrate, absolvenții 2025 s-au îndreptat și către universități din Italia, precum Bocconi University Milan (Economie/ Finanțe – poziționată în top 5 în Europa) și Spania (Carlos III University Madrid, Business management – lider european în domeniu), datorită raportului calitate-preț al programelor de studiu, dar și pentru oportunitățile de integrare profesională într-o Europă din ce în ce mai interconectată. În același timp, Elveția rămâne o opțiune constantă în topul preferințelor, cu o oferta de la Cesar Ritz College anul acesta (poziționată în top 5 mondial), datorită reputației sale în domeniul turismului și ospitalității, țara găzduind unele dintre cele mai prestigioase școli de profil din lume.

În topul celor mai căutate domenii în ultimii ani se află: antreprenoriatul și administrarea afacerilor, finanțele internaționale și economia, științele medicale și neuroștiințele, ingineria aplicată (civilă, industrială, electrică, chimică), precum și științele sociale cu aplicabilitate globală – inclusiv diplomație, drept internațional și leadership. Această distribuție reflectă un echilibru între interesele personale ale elevilor, cerințele pieței muncii și dorința generației tinere de a avea un impact real în societate.

Fondată în 2024 de Anca și Dan Macovei Vlăsceanu, antreprenori în educație, în parteneriat cu fondul de investiții și dezvoltare Morphosis Capital ca acționar majoritar, Romania Education Alliance (REA) funcționează ca o platformă de scalare, investiții și dezvoltare operațională pentru școlile private performante. În perioada 2025–2028, REA își propune să își extindă prezența în orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu și Constanța. Rețeaua vizează parteneriate cu școli private de succes deja existente, care își doresc să beneficieze de know-how, resurse și capital pentru a-și accelera dezvoltarea și pentru a se alinia la standarde educaționale internaționale.

Despre Romania Education Alliance (REA)

Romania Education Alliance (REA) este prima platformă educațională națională care reunește școli private de top din marile centre urbane și universitare ale României. Cu un plan de investiții de peste 20 de milioane de euro în următorii ani, REA acționează ca un catalizator al transformării educației private într-un sistem competitiv la nivel național și internațional. Alianța se adresează fondatorilor de școli și antreprenorilor din educație care își doresc să își extindă campusurile, să îmbunătățească calitatea actului educațional și să devină parte dintr-o rețea colaborativă, bazată pe excelență. Membrii REA beneficiază de acces la finanțare pentru dezvoltare, know-how operațional, resurse educaționale de ultimă generație, bune practici internaționale și formare continuă pentru cadrele didactice.

Studiul are la bază rezultatele unui eșantion de 40 elevi din Promoția 2024–2025 a Clasei a XII-a, absolvenți atât International Baccalaureate, cât și de Bacalaureat Național, din cadrul Mark Twain International School – școală membră a Romania Education Alliance (REA).