Cât costă biletele pentru returul FCSB-Aberdeen

FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League. Partida a fost programată joi, 28 august, de la 21:30, pe Arena Națională.

Cel mai ieftin tichet pentru returul de pe Arena Națională este la Inelul 2 al peluzei. Prețul este de 40 de lei.

Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Aberdeen FC, de joi, 28 august (21:30 – Arena Națională), au fost puse la vânzare online.

Biletele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – INEL 2 – 40 LEI

PELUZA – INEL 1 – 50 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 70 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 80 LEI

VIP 3 – 175 LEI

VIP 2 – 250 LEI

VIP 1 – 300 LEI