România are nevoie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, deoarece creșterea economică se realizează prin inițiative de relansare economică, nu prin creșteri de taxe și impozite.

IMM ROMÂNIA susține adoptarea unor măsuri pentru sprijinirea mediului antreprenorial, în vederea depășirii actualei crize bugetare, acestea reprezentând singura soluție pentru depășirea problemelor financiare.

IMM ROMÂNIA consideră că este prioritar adoptarea de politici publice, care să răspundă dezideratelor unei economii moderne, bazate pe următorii piloni:

1.REDUCEREA SARCINILOR ADMINISTRATIVE – orice act normativ care introduce noi obligații de raportare sau conformare, are obligația de a propune eliminare a cel puțin doua alte obligații;

2.DEBIROCRATIZARE– eliminarea procedurilor birocratice inutile;

3.SIMPLIFICARE – unificarea entităților care solicită și încasează diverse taxe;

4.SUSȚINEREA MICROÎNTREPRINDERILOR – politici și programe pentru susținerea micilor antreprenori;

5.DIGITALIZARE – accelerarea și finalizarea procedurilor de digitalizare;

6.TURISM/HORECA– susținerea turismului ca prioritate națională;

7.ENERGIE – implementarea măsurilor de eficiență energetică;

8.TRANSPORTURI – sprijinirea operatorilor de transport;

9. STOPAREA PRESTĂRII DE SERVICII DE CĂTRE ENTITĂȚI NEÎNREGISTRATE FISCAL – fiscalizarea prestatorilor neînregistrați și eliminarea concurenței neloiale.

Astfel cum am mai arătat anterior, Guvernul nu poate cere antreprenorilor și angajaților din mediul privat să suporte singuri deficitul bugetar, iar administrația publică să rămână nereformată, supradimensionată și lipsită de performanță.

IMM ROMÂNIA solicită Guvernului lansarea unui PACHET PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR care constituie un element fundamental pentru antreprenori, în condițiile afectării activității acestora de măririle de taxe și impozite din Pachetul I de reforme.

Atașat sinteza PROPUNERILE IMM ROMÂNIA PRIVIND MĂSURILE DE RELANSARE ECONOMICĂ