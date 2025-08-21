Alarmant: România are cea mai mare inflație din UE. Mugur Isărescu avertizează că, în luna septembrie, ne vom apropia de 10%!

Cele mai scăzute rate ale inflației sunt în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) sau Irlanda (1,6%), pe când, la celălalt capăt, România conduce cu 6,6%, urmată de Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%).

Față de luna iunie, rata anuală a inflației a crescut în 13 state membre, a scăzut în opt state membre și a rămas stabilă în șase țări. În România, aceasta a înregistrat o creștere de la 5,8% la 7,8%.

În zona euro, rata anuală a inflației s-a menținut la 2% în iulie, atingând ținta pe termen mediu a Băncii Centrale Europene.

Institutul Național de Statistică (INS) din țara noastră a raportat o rată anuală a inflației de 7,84% în luna iulie 2025, arătând că mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%.

Rata inflației de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%, după cum arată cele mai noi date ale Institutului Național de Statistică.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8%, de la 4,6% anterior, în timp ce, pentru sfârșitul lui 2026, BNR anticipează o rată a inflației de 3%.

Mugur Isărescu susține că vârful inflației va fi de 9,6-9,7% în septembrie, urmând să rămână, cel mai probabil, peste 9% la finalul lui 2025.

„Avem o cocoașă frumușică, să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil că va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri.

Și, într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârșitul anului viitor, inflația nu numai că va intra în intervalul țintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflația prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflație”, a explicat guvernatorul BNR, în urmă cu o săptămână.