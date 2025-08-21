Conferință în cadrul Proiectului European BISCULT, implementat de Muzeul Național de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva (MCDR), organizează vineri, 22 august 2025, începând cu ora 10:00, conferința de prezentare a activităților desfășurate de voluntarii din Corpul European de Solidaritate pe situl arheologic de la Micia, com. Vețel, jud. Hunedoara.

Evenimentul va avea loc la sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, în Sala Șemineului.

Proiectul ,,Cultures Building Inclusion and Solidarity through Culture and Heritage” (BISCULT), nr. 2024-1-RO01-ESC51-VTJ-000214404, implementat de către Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) în perioada 1 octombrie 2024 – 30 noiembrie 2025 și finanțat de către Uniunea Europeană (UE) prin programul Corpul European de Solidaritate (ESC) cu suma de 51.614,86 euro, are ca activități principale, stagii individuale de voluntariat de câte 6 luni și o activitate de echipă de 4 săptămâni, ultima desfășurată la Micia, com. Vețel, jud. Hunedoara.

Activitatea de echipă a proiectului BISCULT își propune să creeze un spațiu imersiv în care participanții explorează culturile europene, învățând despre identitățile culturale și patrimoniul european, împărtășind în același timp particularitățile propriei culturi.

Un punct cheie al acțiunilor de voluntariat ale echipei BISCULT este domeniul arheologiei, prin desfășurarea unor activități în situl arheologic roman UNESCO de la Micia și prin parteneriatul cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva. Prin participarea la activități de săpătură arheologică și prezervare a materialului arheologic, sub coordonarea specialiștilor MNIR și MCDR, voluntarii descoperă noi perspective asupra prezenței militare romane, a vieții de zi cu zi în acest sit și a interacțiunilor cu mediul înconjurător din antichitate. Aceste eforturi contribuie la cercetarea continuă și subliniază rolul arheologiei în conservarea și valorificarea patrimoniului cultural. Prin implicarea activă în cercetare și conservare, voluntarii devin parte a întregului proces care păstrează istoria vie, consolidând importanța arheologiei în modelarea identității europene și asigurându-se că locuri încărcate de istorie precum Micia, continuă să inspire generațiile viitoare.

Această experiență încurajează schimbul cultural, ajutând voluntarii să observe diferențele, să se angajeze în discuții semnificative și să își împărtășească cunoștințele, atât cu echipa, cât și cu comunitățile lor de origine, după încheierea activității. Prin munca de echipă a voluntarilor din România și din alte țări ale Uniunii Europene, proiectul contribuie la extinderea audienței celor două muzee partenere și la consolidarea implicării lor în comunitate.

Responsabilul științific al sitului arheologic roman de la Micia, aflat în Patrimoniul Mondial UNESCO, este dr. Mihaela Simion, arheolog, director adjunct al Muzeului Național de Istorie a României.

Despre MNIR:

Muzeul Naţional de Istorie a României este una dintre instituţiile reprezentative ale culturii româneşti. Adăpostit într-o clădire monument istoric, denumită în trecut Palatul Poştelor, se află în cuprinsul vechiului centru istoric al Bucureştiului.

Muzeul a fost deschis pentru public în anul 1972 și prezenta, în cele peste 50 de săli de expunere, cele mai valoroase mărturii ale trecutului nostru – din cele mai vechi timpuri, până în perioada contemporană. Dacă la deschidere avea în colecție aproximativ 50.000 de bunuri culturale, acum, Muzeul Naţional de Istorie a României deţine un patrimoniu mult mai bogat (incluzând peste 700.000 piese, un număr care sporeşte anual).

În prezent, Muzeul Naţional de Istorie a României prezintă publicului expozițiile permanente Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian și Lapidarium, precum și expoziții temporare cu tematică diversă, în Holul Central.