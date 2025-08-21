Drulă va candida la Primăria Capitalei. Fostul lider USR va fi susținut de președintele Nicușor Dan!

Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, a anunțat că vrea să candideze la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, dezvăluind că are susținerea lui Nicușor Dan în acest sens. Scrutinul ar putea avea loc, cel mai devreme, în toamna lui 2025.

„Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan”, a spus președintele USR.

Fostul ministru al Transporturilor a anunțat că dorește un candidat comun al partidelor de dreapta, menționând că și Ilie Bolojan, și Dominic Fritz, ar fi de acord cu acest lucru.

„Cred că ar trebui pe partea dreapta un candidat comun, știu ca Ilie Bolojan și Dominic Fritz își doresc treaba asta (…) Sunt discuții în curs și cu Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan”, a adăugat Cătălin Drulă.

O altă variantă discutată pentru candidatura la Primăria Capitalei este Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, ales cu peste 70% din voturi la scrutinul de anul trecut.

Însă Ciucu se află în relaţii reci atât cu Sebastian Burduja, liderul PNL Bucureşti, cât şi cu Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, unul dintre cei mai influenţi lideri PNL în Capitală, afirmă aceleaşi surse. Totodată, Ciucu nu are parte de sprijin nici din partea preşedintelui Nicuşor Dan, cei doi fiind implicaţi în mai multe dispute legate de administrarea Capitalei.

Până acum, şi-au mai anunţat candidatura pentru Bucureşti Ana Ciceală şi Octavian Berceanu. Ana Ciceală, apropiată de Nicuşor Dan, s-a numărat printre fondatorii Uniunii Salvaţi Bucureştiul (USB), precursorul USR.

În prezent, este susţinută de partidul SENS, fondat de eurodeputatul Nicu Ştefănuţă. Iar Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu în Guvernul Cîţu, şi-a anunţat candidatura din partea REPER, partidul fondat de Dacian Cioloş.