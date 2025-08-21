Progrese semnificative pe șantierul liniei ferate Brașov–Sighișoara, Subsecțiunile 1 și 3: lucrări intense la viaducte, tuneluri și terasamente!

Proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara, subsecțiunile 1 (Brașov–Apața) și 3 (Cața–Sighișoara), continuă într-un ritm susținut. Cu un progres fizic general de aproape 50%, lucrările se desfășoară simultan în peste 20 de puncte din teren, atât la infrastructura liniilor, cât și la construcțiile majore precum podețe, poduri, viaducte si tuneluri.

Iată câteva informații cheie privind lucrările în desfășurare din iulie și august 2025:

Viaducte și poduri: s-au ridicat grinzi, s-au finalizat tabliere și s-au forat piloți la structuri cheie precum Măieruș, (Subsecțiunea 1) și la podurile de la km 252, 254 și 255 în zona Beia – Archita (Subsecțiunea 3).

s-au ridicat grinzi, s-au finalizat tabliere și s-au forat piloți la structuri cheie precum Măieruș, (Subsecțiunea 1) și la podurile de la km 252, 254 și 255 în zona Beia – Archita (Subsecțiunea 3). Terasamente și consolidări: au fost închise tronsoane importante pe segmentele Cața–Beia și Beia–Archita, unde majoritatea tronsoanelor au ajuns la nivel de PSS. La consolidări în zona Paloș și Beia au fost finalizare ancorele si majoritatea grinzilor, și urmează finalizarea zidurilor.

au fost închise tronsoane importante pe segmentele Cața–Beia și Beia–Archita, unde majoritatea tronsoanelor au ajuns la nivel de PSS. La consolidări în zona Paloș și Beia au fost finalizare ancorele si majoritatea grinzilor, și urmează finalizarea zidurilor. Tuneluri: în zona Archita 1 (540 m), lucrările avansează de la ambele portaluri, fiind pregătită forarea continuă cu echipamente de forepoling și la iesire; la Archita 2 (230 m), documentația revizuită este în curs de avizare.

în zona Archita 1 (540 m), lucrările avansează de la ambele portaluri, fiind pregătită forarea continuă cu echipamente de forepoling și la iesire; la Archita 2 (230 m), documentația revizuită este în curs de avizare. Lucrări de apărări de maluri: se desfășoară ample lucrări de consolidare a albiei râului Archita, în paralel cu protejarea terasamentului feroviar.

se desfășoară ample lucrări de consolidare a albiei râului Archita, în paralel cu protejarea terasamentului feroviar. Podețe : După închiderea Firului II Cața – Beia, majoritatea lucrărilor la podețele disponibile sunt executate sau în curs de execuție.

Proiectul „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov–Simeria, componentă a Coridorului Rin–Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h – secțiunea Brașov–Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov–Apața și 3. Cața–Sighișoara” este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviară din România, cu o lungime totală de 85 km linie dublă electrificată, 33 poduri, 93 podețe, 5 viaducte, 4 tuneluri, 9 stații modernizate și introducerea sistemului european de management al traficului ERTMS nivel 2. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, iar contractul a fost semnat de Compania Națională de Căi Ferate (CFR SA) cu Asocierea RailWorks – Alstom Transport S.A. (lider), AKTOR S.A., Arcada Company S.A., Euro Construct Trading 98 S.R.L.

Despre Grupul de companii AKTOR

Grupul de companii AKTOR este un jucător de top pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice la scară largă și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliare, proiecte de concesiune, parteneriate public-private (PPP), și managementul integrat al instalațiilor. Misiunea Grupului AKTOR este de a deveni o forță motrice pentru progres în domeniile sale de operare, creând valoare pentru acționarii săi și societate, contribuind la progres și prosperitate și îmbunătățind viața oamenilor către un viitor durabil.

AKTOR România este cea mai mare subsidiară de construcții a grupului și este prezentă în țară de peste 20 de ani. Compania a finalizat șase proiecte majore și are încă șapte în derulare. Dintre acestea, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria (tronsonul Coșlariu – Sighișoara – sub-tronsoanele: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara și sub-tronsonul 2. Apața – Cața) implică modernizarea unei părți vitale a Coridorul IV paneuropean pentru călătorii cu trenul de mare viteză. Cel mai recent proiect finalizat este segmentul de aproape 18 km de autostradă A0 Sud Lot 3, care a contribuit decisiv la fluidizarea conexiunilor de tranzit între vestul și estul țării, prin legătura directă între A1 și A2. Darea în trafic a Lotului 3 permite ocolirea completă a Capitalei pe ruta sudică, reducând timpul de deplasare pe această axă și contribuind la îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane adiacente.