Scandal uriaș între Parlamentul European și Consiliul UE. Programul de înarmare de 150 de miliarde de euro al UE, tranșat de Curtea Europeană de Justiție!

Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul UE după ce a fost exclus din discuțiile despre importanta schemă de împrumuturi SAFE pentru apărare, a anunțat miercuri serviciul său de presă.

În încercarea de a stimula industria de apărare a Europei și de a stimula statele UE să se reînarmeze, Comisia Europeană a activat o procedură de urgență pentru a ocoli Parlamentul, nemulțumindu-i pe aleșii săi.

„Parlamentul a depus astăzi (20 august) o cerere la Curtea de Justiție pentru anularea regulamentului SAFE”, a declarat serviciul său de presă pentru Euractiv.

SAFE, un program de împrumuturi pentru apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost propus de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în martie, pentru a stimula cheltuielile cât mai curând posibil. În mai, miniștrii UE și-au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European.

Optsprezece țări ale UE și-au exprimat până în prezent oficial interesul de a contracta împrumuturi pentru oferte în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro.

În timp ce Parlamentul subliniază că „instrumentul are sprijinul deplin al Parlamentului […] Este vorba despre temeiul juridic ales, care subminează legitimitatea democratică.”

Pentru a ocoli aprobarea parlamentară, von der Leyen a invocat o parte din tratatele UE (articolul 122 din TFUE), rezervată în mod normal situațiilor de urgență precum pandemia de Covid-19, ceea ce accelerează procesul legislativ prin reducerea semnificativă a timpului de negociere al Parlamentului.

Utilizarea articolului 122 pentru SAFE ca temei juridic a fost, în opinia Parlamentului, incorectă din punct de vedere procedural și pur și simplu inutilă. Aceasta subminează legitimitatea democratică în ochii publicului și nu există niciun Parlament în lume care să accepte acest lucru”, a declarat serviciul de presă al Parlamentului pentru Euractiv.

„De aceea, Parlamentul introduce un proces pe motiv de temei juridic inadecvat.”

Într-o scrisoare adresată lui von der Leyen, președinta Parlamentului, Roberta Metsola, a avertizat în luna mai că Comisia ar putea fi dată în judecată. Von der Leyen a respins plângerea, argumentând că utilizarea clauzei de urgență este „pe deplin justificată”, deoarece SAFE este „un răspuns excepțional și temporar la o provocare urgentă și existențială”.

În cererea sa adresată Curții, Parlamentul a solicitat menținerea efectelor regulamentului până la adoptarea unui înlocuitor.