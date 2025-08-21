Taximetriștii „pirat” de la aeroporturile din țară, în vizorul polițiștilor. Peste 80 de amenzi de zeci de mii de lei!

Acțiunea a avut scopul de a elimina „pirateria” făcută de taximetriști, verificarea activității taximetriștilor autorizați, de a diminua concurența neloială, precum și de a verifica funcționarea corectă a aparatelor de taxat.

Poliția Română a informat miercuri că, în urmă cu două zile, polițiștii de la Transporturi au organizat o acțiune de control în ceea ce privește legalitatea desfășurării transportului rutier în regim „taxi”, „în regim de închiriere”, precum și în domeniul transportului alternativ, în zona aeroporturilor civile din România.

Activităţile derulate pe parcursul acţiunii au avut ca obiective eliminarea pirateriei în domeniu şi în mod special verificarea activităţii taximetriştilor autorizaţi, impunerea respectării normelor legale care reglementează activitatea de transport persoane, diminuarea concurenţei neloiale, verificarea stării tehnice a autovehiculelor taxi, verificarea funcţionării corecte a aparatelor de taxat.

La acțiune au participat polițiști, poliţişti de frontieră, jandarmi şi specialişti R.A.R., care au verificat 215 autovehicule, au legitimat 375 de persoane și au aplicat 85 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 45.000 de lei.

Dintre toate acestea, 13 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, 5 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, 63 pentru încălcarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice şi patru la alte acte normative.

Au fost retrase 11 certificate de înmatriculare, reținute patru plăcuțe de înmatriculare, precum și o autorizație de taxi.