Vlad Pascu, condamnat la zece ani de închisoare!

Vlad Pascu și-a aflat sentința definitivă după accidentul din 2 Mai în care și-au pierdut viața doi tineri. În primă instanță, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Curtea de Apel Constanța a pronunțat, joi, sentința definitivă în dosarul în care Vlad Pascu, șoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a primit în primă instanță o condamnare de 10 ani de închisoare.

Luni, Curtea de Apel Constanța a amânat pentru 21 august pronunțarea definitivă a sentinței.

În urmă cu doi ani, în dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

De asemenea, instanța a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum și 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniți.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocații lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani.