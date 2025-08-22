Alegerile pentru Primăria Capitalei, în noiembrie 2025?

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, partidele din Coaliție au decis, în principiu, ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc în luna noiembrie 2025. Șeful Executivului spune că decizia nu este una definitivă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi de principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, dar acest aspect nu s-a definitivat pentru că nu au mai fost şedinţe ale Coaliţiei.

”Este o relaţie bună cu domnul preşedinte. Cred că am vorbit acum o săptămână, telefonic şi acum vreo două săptămâni ne-am văzut şi avem o relaţie bună de colaborare, în ceea ce priveşte aspectele care ţin în principal de politica externă, avem o consultare periodică şi consider că lucrurile sunt în bună regulă”, a spus premierul, la un post TV.

Întrebat dacă au avut o discuţie legată de Primăria Capitalei şi dacă s-a luat o decizie, dacă vor susţine un candidat comun sau PNL va avea propriul candidat, Ilie Bolojan a răspuns: ”Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru, datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie şi mie mi s-a părut de bun simţ ca să existe un acord, atunci când stabileşti data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil că în această toamnă să avem alegeri în Bucureşti”, a afirmat Ilie Bolojan.