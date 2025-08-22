BIBI Touroperator, oferte imbatabile în programul „Litoralul pentru toți”. Adrian Voican: Este modul nostru de a arăta că litoralul românesc poate fi accesibil și primitor pentru fiecare!

În perioada 01 – 30 septembrie 2025, se desfășoară cea de-a 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți”, inițiativă dedicată turiștilor care își doresc o vacanță pe Riviera Românească la tarife reduse cu până la 50-60% față de vârful sezonului estival.



Chiar și în lunile de vară, hotelierii au practicat oferte speciale, însă septembrie rămâne o oportunitate unică: vacanțe accesibile, plaje mai aerisite și ape mai curate, într-o atmosferă relaxantă, departe de aglomerația specifică sezonului. În ultimii ani, septembrie s-a transformat într-o adevărată „a patra lună de vară”, când turiștii se bucură de soare și de beneficiile Rivierei Românești la prețuri imbatabile.

Deși contextul actual este unul dificil pentru turismul românesc – cu majorarea TVA, creșterea prețurilor la utilități și alimente, cu efecte negative generate de politica voucherelor de vacanță –, programul „Litoralul pentru toți” vine ca o un colac de salvare atât pentru turiști, cât și pentru hotelieri. Turiștii pot achiziționa vacanțe la tarife reduse, iar hotelierii își pot menține unitățile deschise, cu salariați activi.



Rezervările se pot efectua prin agențiile de turism partenere, iar turiștii pot achita și cu vouchere de vacanță.



„Vacanța la mare rămâne pentru mulți români cea mai așteptată bucurie a anului. Prin Litoralul pentru toți, încercăm să păstrăm această bucurie vie, oferind turiștilor ocazia să se relaxeze la malul mării și în septembrie, la costuri adaptate realităților economice. Este modul nostru de a arăta că litoralul românesc poate fi accesibil și primitor pentru fiecare,” declară Adrian Voican, președinte BIBI Group4Travel.

Mai jos regăsiți câteva exemple de tarife din sistemul BIBI Touroperator (tarifele sunt exprimate în lei, pentru o persoană, pe noapte):

Mamaia

– Hotel 3* cu mic dejun inclus – 75 lei/ persoană/noapte, minim 5 nopți de cazare

– Hotel 3* cu demipensiune – 185 lei/persoană/noaptem minim 4 nopți de cazare

Eforie Nord

– Hotel 2* fără servicii de masă – 80 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

– Hotel 3* all inclusive – 237 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

Eforie Sud

– Hotel 3* fără servicii de masă – 80 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

Olimp

– Hotel 3* fără servicii de masă – 140 lei persoană/noapte, minim 5 nopți de cazare

Neptun

– Hotel 3* fără servicii de masă – 87 lei persoană/noapte, minim 5 nopți de cazare

Jupiter

– Hotel 3* cu mic dejun inclus – 172 lei persoană/noapte, minim 2 nopți de cazare

Venus

– Hotel 3* cu mic dejun inclus- 126 lei persoană/noapte, minim 4 nopți de cazare

Saturn

– Hotel 5* cu mic dejun inclus – 219 lei persoană/noapte, minim 3 nopți de cazare

Mangalia

– Hotel 3* cu mic dejun inclus – 159 lei persoană/noapte, minim 6 nopți de cazare

– Hotel 3* cu pensiune completă – 171 lei persoană/noapte, minim 6 nopți de cazare.