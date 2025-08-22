Claudiu Năsui pune tunurile pe Bolojan!

Deputatul USR Claudiu Năsui lansează un atac extrem de dur la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând virulent măsurile de austeritate inițiate de cabinetul condus de acesta. ”Dacă nu se taie serios cheltuielile și doar vorbim despre reducerea cheltuielilor, dar tăiem doar trei fursecuri și șapte ospătari de la Guvern, nu o să se schimbe nimic”, spune, printre altele, Năsui.

Fost ministru al Economiei și participant la guvernare în calitate de exponent al USR, Claudiu Năsui critică în termeni duri măsurile inițiate de cabinetul condus de Ilie Bolojan, pe care la consideră ”anemice” și fără eficiență în raport cu scopul dorit – resuscitarea bugetului de stat.

”Dacă nu se taie serios cheltuielile și doar vorbim despre reducerea cheltuielilor, dar tăiem doar trei fursecuri și șapte ospătari de la Guvern, nu o să se schimbe nimic”, a spus Năsui, despre pachetul al doilea de măsuri pe care îl pregătește Executivul.

Deputatul USR mai spune despre guvernul condus de Bolojan că ”are ce face, dar nu face ce trebuie”, el oferind și sugestii de măsuri care ar fi, în opinia lui, necesare.

”Fie oprim subvențiile, schemele de afaceri pe banii statului, care sunt și acum în derulare, fie oprim PNDL, Anghel Saligny și lucrurile acestea, unde Guvernul a avut un discurs corect, după mine, dar nu a făcut ce trebuie în practică, fie atacăm toate pensiile speciale, nu 7 la tuă din ele, care riscă de fapt nici să nu se întâmple, pentru că e viciată procedura, deci fie facem lucrurile acestea și reușim, fie nu ne încadrăm în ținta de deficit și o să crească în continuare taxele, cu un Guvern care zice că nu are ce face, decât să facă genul acesta de măsuri, când de fapt are ce face, dar nu face ce trebuie”, a spus, la rfi, Claudiu Năsui.

Fostul ministrul al Economiei mai subliniază că Executivul a redus cheltuielile statului doar în zona educației, și nu în ”cele în care chiar ar trebui” să se facă asta.

”Eu sper să dea roade, dar ca să dea roade, trebuie să vedem că scad cheltuielile, or deocamdată singura zonă în care au scăzut cheltuielile este cea a educației, nu cele de care am vorbit în campania electorală și nu cele în care chiar ar trebui să scadă acum cheltuieli”, a mai spus deputatul USR.