Cod portocaliu de furtuni puternice și vijelii în mai multe zone din țară

Vremea se schimbă radical. După zilele cu temperaturi caniculare, în multe zone ale țării revin furtunile. În sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei va persista totuși canicula.

Meteorologii ANM au emis AVERTIZARE METEO COD GALBEN pentru 22 august, ora 12 – 22 august, ora 21 de furtuni și instabilitate atmosferică în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

”În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, a transmis ANM.

COD PORTOCALIU, 22 august, ora 14 – 22 august, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ

În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 22 august, ora 13 – 22 august, ora 19

Fenomene vizate: vijelii puternice

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu

Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80…90 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN instabilitate atmosferică

Interval de valabilitate: 22 august, ora 21 – 23 august, ora 03

În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

ATENȚIONARE METEO COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat

Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

PROGNOZĂ SPECIALĂ PENTRU BUCUREȘTI

Vremea se va menține caniculară, cu disconfort termic ridicat; temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat după-amiaza și seara când vor fi perioade cu înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse ce vor avea și caracter torențial (5…10 l/mp, izolat peste 15 l/mp). Vor fi posibile căderi de grindină. Minima termică va fi de 16…18 grade.