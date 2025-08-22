Străzi Deschise – București, Promenadă urbană: pe 23 și 24 august, Calea Victoriei și Piața Amzei devin scene pentru artă, sport și dans

În weekendul 23–24 august, Bucureștiul își redeschide străzile și oferă publicului o nouă ocazie de a explora promenada culturală și creativă de pe Calea Victoriei și din zona Piața Amzei. Bucureștenii și turiștii sunt invitați să se bucure de atmosfera estivală relaxantă, explorând orașul la pas și descoperind la fiecare colț un nou spectacol.

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” aduce, pe parcursul celor două zile, spectacole, activități culturale și experiențe sportive organizate de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București, într-un demers care promovează mobilitatea urbană prietenoasă și apropierea comunității de spațiul public.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale weekendului este maratonul dedicat mișcării și ritmului – „Noaptea Dansului – Bucureștiul dansează”. Evenimentul, care transformă strada într-un imens ring de dans, va avea loc sâmbătă, 23 august, între orele 17:30 și 21:00, în fața Muzeului Național de Istorie a României, pe Calea Victoriei 12.

Peste zece stiluri de dans – de la salsa, tango argentinian și bachata, la dansuri populare românești, belly dance, shuffle dance sau lindy hop – vor anima seara prin demonstrații spectaculoase, flashmob-uri și momente de community dance, invitând publicul să se alăture energiei dansului.

Până pe 31 august 2025, Piața Amzei rămâne parte din traseul pietonal al proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” și găzduiește evenimentul „Piața Amzei – Scenă Urbană”.

În acest context, artiștii stradali interesați să performeze aici pot aplica până la 31 august pentru o autorizație temporară, gratuită, emisă de ARCUB. Artiștii independenți sunt invitați să trimită solicitările la adresa strazideschise@arcub.ro, respectând condițiile din regulamentul de înscriere disponibil pe arcub.ro

Piața Revoluției și zona intersecției cu bd. Dacia, prind viață prin activitățile sportive organizate de PROEDUS, disponibile pe tot parcursul weekendului între orele 10:00 și 21:00. Totodată, zona Parcului Kretzulescu se transformă într-un spațiu al creativității, unde artiștii plastici își etalează șevaletele pentru noi demonstrații de pictură pe pânză, sâmbătă și duminică între orele 12:00 și 19:00.

De asemenea, Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu își întâmpină vizitatorii, în ambele zile de weekend, cu două expoziții permanente: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, deschise între orele 10:00 și 17:30, accesul fiind pe bază de bilet.

Programul complet al weekendului 23-24 august 2025 este disponibil pe www.arcub.ro.

Restricții rutiere: Calea Victoriei, Strada Piața Amzei – Strada Christian Tell, Piața Amzei

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 23 și 24 august, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) vor fi deschise între orele 10:00 și 22:00.

Până la data de 31 august 2025, în cadrul proiectului „Piața Amzei – Scenă Urbană”, se vor menține restricțiile de circulație rutieră 24/24h pe următoarele străzi:

Piața Amzei (tronsonul cuprins între Calea Victoriei și breteaua estică a pieței – Strada Piața Amzei);

Strada Christian Tell (între Strada Biserica Amzei și Piața Amzei);

Strada Biserica Amzei (între Calea Victoriei și Strada Christian Tell).

Pe durata desfășurării proiectului, circulația între Strada Mendeleev și breteaua Piața Amzei va fi permisă în ambele sensuri. Accesul în zona restricționată va fi permis pentru riverani și pentru persoanele cu dizabilități, pe Strada Christian Tell și pe breteaua estică a Străzii Piața Amzei.

Aprovizionarea operatorilor economici din perimetrul restricționat va fi posibilă zilnic în intervalul orar 06:00 – 10:00.

Menționăm că măsurile de restricționare a traficului sunt aplicate exclusiv de Poliția locală, sub coordonarea Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Proiectul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București. Proiectul este susținut de Raiffeisen Bank România, în calitate de partener principal și de PPC România, NEPI Rockcastle, Promenada Mall și Mega Mall București, în calitate de parteneri.

Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se desfășoară cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism și al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, al Administrației Străzilor București, al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și al Poliției Locale a Municipiului București.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București cultivă identitatea culturală a Capitalei din 1996. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii. ARCUB este organizatorul celor mai ample evenimente de stradă din București, printre care: Festivalul internațional al luminii – Spotlight, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internațional de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival, și al Zilelor Bucureștiului.