Tensiuni Nicușor Dan-Ilie Bolojan? Liderul PNL îl susține pe Ciprian Ciucu, nu pe Cătălin Drulă!

Ilie Bolojan a anunțat că nu va opta pentru susținerea lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, care a fost deja asumat de Nicușor Dan, ci vede în Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, „unul dintre candidații redutabili”.

Este o nouă contră între președinte și premier, care par că nu se înțeleg foarte bine, mai ales că Nicușor Dan i-a impus să nu crească TVA-ul, ceea ce s-a întâmplat la o lună după numirea în funcție. Ilie Bolojan este de părere că tactica pentru Primăria Capitalei trebuie să fie coalizarea în spatele unui candidat puternic.

„Cred că în București și în alegerile locale, strategia partidelor trebuie să țină cont de tipul de alegeri. Avem alegeri din primul tur, într-un fel ar fi arătat alegerile prezidențiale dacă ar fi fost din primul tur. Candidatul care are cel mai mare număr de voturi are șanse foarte mari să fie primar”, transmite Ilie Bolojan.

Acum, președintele PNL ia o măsură de forță prin care dorește să se impună în fața președintelui României și anunță public că ar dori ca primarul Sectorului 6 să fie candidatul PNL și, de ce nu, al Coaliției, la Primăria Capitalei.

„Consider că partidele care sunt parte a Coaliției trebuie să analizeze susținerea, poate în totalitate, a unui candidat comun, sau cel puțin două partide, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe niște analize sociologice, să nu recurgem la candidați care nu sunt testați sau verificați.

Noi am testat trei colegi, am făcut un sondaj de opinie, și am constatat că Ciprian Ciucu are o cotă bună de încredere în București, având în vedere și experiența sa. Considerăm că este unul dintre candidații redutabili, iar stabilirea sa drept candidat ar fi una dintre soluțiile bune pentru București”, mai arată Ilie Bolojan.