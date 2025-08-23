Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului: „Avem datoria de onoare față de toate victimele regimurilor totalitare de a nu uita și de a le cinsti memoria!”

Europarlamentarul Maria Grapini a transmis, cu ocazia Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului şi ale Nazismului, dar și a Zilei Naționale a Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, un mesaj emoționant:

“Comemorăm, astăzi, victimele fascismului și comunismului, cu gândul la zecile de milioane de oameni din întreaga lume, deportaţi, torturaţi, privaţi de libertate, de drepturile fundamentale şi chiar ucişi în urma acţiunilor abuzive şi criminale ale regimurilor dictatoriale care au umbrit istoria secolului trecut.

Această zi simbolizează determinarea de a respinge extremismul, intoleranţa şi opresiunea şi are menirea de a readuce în atenția publică efectele devastatoare ale regimurilor totalitare.

În istoria europeană, 23 august 1939 coincide cu semnarea Pactului Ribbentrop – Molotov, un aparent pact de neagresiune între URSS și Germania nazistă, dar care conținea, de fapt, un protocol ce împărțea teritorii vaste din România, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia și Finlanda în sfere de influență și care a produs milioane de victime nevinovate.

Avem datoria de onoare, față de toate victimele regimurilor totalitare, de a nu uita, de a le cinsti memoria și de a educa tinerele generații în spiritul valorilor și principiilor democratice.

Auzim încă discursuri care îndeamnă la ură etnică sau socială, la limitarea rolului instituţiilor democratice, discursuri agresive şi intolerante. În faţa lor, trebuie să rămânem puternici, uniți, fermi.

România şi-a asumat, odată cu aderarea la NATO şi la UE, valorile democratice.

Pacea și prosperitatea pot fi garantate doar prin cunoașterea și asumarea adevărului istoric!

Garantarea unui viitor democratic al naţiunii române depinde însă şi de felul în care demonstrăm zi de zi că ştim să apărăm libertatea, drepturile omului şi valorile europene!”.

Ziua Europeană a Comemorării Victimelor Stalinismului şi ale Nazismului se marchează anual, din 2008, la 23 august, pentru a păstra vie amintirea victimelor deportărilor şi exterminărilor în masă, precum şi pentru întărirea bazelor democraţiei şi a consolidării păcii şi stabilităţii în Europa.

În România, ziua de 23 august a fost declarată Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului, prin Legea nr. 198/2011.