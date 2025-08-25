A renunțat la visul de a se face medic pentru tenisul de masă

Duminică a fost o zi perfectă pentru tenisul de masă românesc. Elena Zaharia, componentă a lotului național, și partenera sa sud-coreeană, Lee Zion, au cucerit titlul în proba de dublu la WTT Feeder Panagyurishte 2025, la capătul unei finale spectaculoase.

Dar drumul Elenei până aici a început cu un vis complet diferit. Când era mica nici prin cap nu-i trecea că o să devină jucătoare de tenis de masă! Ea era convinsă că va ajunge medic.

„Fac tenis de masă de la 5 ani jumate, dar îmi aduc aminte că mergeam cu sora mea și antrenorii mereu mă întrebau: «Tu când mai vii?». Și eu ziceam: «Nu, că eu mă fac doctoriță, eu nu vin, eu nu vreau». Dar după ce am pus paleta în mână, de atunci am zis că doar tenisul e pentru mine” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Încă de la primul antrenament și-a dat seama că tenisul de masă este ceea ce dorește să facă.

„Cred că de mică îmi doream să ajung o mare campioană și, pe parcurs, văzând că pot să câștig și pot să joc foarte bine, a devenit dorința și mai mare” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

În paralel cu CSM Constanța, Elena Zaharia e legitimată și la AEK Atena. Experiența greacă nu i-a adus doar meciuri tari, ci și descoperirea unei culturi care i-a intrat la suflet.

„Cel mai mult că Grecia îmi place vremea, mâncarea este foarte bună acolo, mai ales fructele de mare, bine și la Constanța sunt bune, dar și oamenii, și limba, îmi place foarte mult limba și de asemenea muzica” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Chiar dacă încă nu poate citi în greacă, face pași mici și învață câteva expresii. În schimb, strălucește la dans pe ritmuri grecești.

„Am învățat să vorbesc așa câteva cuvinte, da, dar nu, este foarte dificil. Nu pot să citesc, dar voi încerca. Dansez pe muzica lor, cum să nu pot dansa?” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Acum, Elena este una dintre cele mai promițătoare jucătoare din circuitul mondial, iar performanțele recente confirmă asta. Totuși, succesul vine și cu un program intens, în care nu prea ai timp de vacanțe.

„Sunt multe concursuri care vor urma, dar ne pregătim, încercăm să ne dozăm energia și timpul pentru relaxare, dar suntem pregătiți pentru orice mereu. Mă bucur de vară în Constanța, deși, după cum mă vedeți, sunt cam albă, nu prea îmi place să stau la soare, dar mi-am propus ca anul acesta să încerc să mă duc mai mult la soare” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Indiferent de moment, marea rămâne pentru ea refugiul perfect, iar înotul e pe lista pasiunilor.

„De înotat îmi place, să fie și marea curată. Cred că pe la 7-8 ani am învățat să înot, cam așa. Locul meu preferat din Constanța cred că e faleza. Faleza, marea, cazinoul” – Elena Zaharia, componentă a lotului național de tenis de masă.

Campioană de dublu în Bulgaria

La turneul WTT Feeder Panagyurishte 2025, din Bulgaria, Elena Zaharia a făcut pereche cu sud-coreeanca Lee Zion. Desemnate cap de serie numărul 4 la startul competiției, ele au învins în finală, cu scorul de 3-1 (11-3, 11-13, 11-3, 13-11), perechea favorită 2, Nicole Arlia/ Miriam Carnovale (Italia).

În drumul lor spre trofeul, Elena și partenera sa au trecut cu 3-0 (11-8, 11-4, 13-11) de ucrainencele Veronika Matiunina/Anastasiya Dymytreko, iar în semifinale de japonezele Kotona Okada/ Mika Tamura cu scorul de 3-2 (11-6, 5-11, 1-11, 11-8,13-11).