ANAF, pe urmele datornicilor. Executarea silită va putea fi amânată maxim șase luni!

ANAF începe vânătoarea datornicilor, care nu vor mai putea să amâne executarea silită fără vreo garanție până la 12 luni, ci numai până la 6 luni.

Guvernul Ilie Bolojan propune, prin pachetul doi de măsuri de austeritate, resetarea eșalonării datoriilor către ANAF, ceea ce ar însemna că dispare varianta simplificată pe 12 luni, rămânând numai eșalonarea clasică, cu garanții dacă durata depășește 6 luni.

În anumite cazuri, este introdusă prin proiectul de lege fideiusiunea beneficiarului real, iar termenul pentru plata obligațiilor curente din afara eșalonării scade la 60 de zile. Aceste măsuri întăresc disciplina de plată, iar nerespectarea termenelor poate să ducă la pierderea eșalonării și la executare silită.

Pachetul propus de Ministerul Finanțelor este în dezbatere publică și urmează a fi asumat în Parlament.

Prin intermediul acestui proiect, este abrogată eșalonarea simplificată, de până la 12 luni, fără garanții, ce a fost introdusă inițial ca „colac de salvare” pentru firme cu presiuni de lichiditate, potrivit Termene.