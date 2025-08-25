Sport

Andrea Mandorlini, decis să salveze CFR Cluj!

CFR Cluj l-a readus, ca principal, pe Andrea Mandorlini, iar antrenorul italian are misiunea de a obține maximum din acest sezon din SuperLiga și de a încerca imposibilul în returul cu Hacken (2-7 în prima manșă din play-off-ul Conference League).

„Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini!

CFR-iști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!„, a transmis CFR.

