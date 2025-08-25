Drulă acuză PSD că refuză să respecte legea și să fixeze data alegerilor pentru Primăria Capitalei!

Alegerile pentru Primăria Capitalei riscă să devină un nou focar de scandal politic, după ce liderul USR și candidat la București, Cătălin Drulă, a lansat un atac dur la adresa PSD, acuzându-i pe social-democrați că nu respectă legea și că pun sub semnul întrebării chiar dreptul democratic al bucureștenilor de a-și alege primarul.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Drulă a trecut în revistă mai multe declarații și evenimente recente, insistând că jocurile politice legate de data scrutinului nu fac decât să alimenteze neîncrederea oamenilor.

Drulă scrie că data alegerilor nu ar trebui să fie la dispoziția unui partid politic:

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul.”

Drulă aduce apoi în discuție o declarație a ministrului Sorin Grindeanu: „Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat.”

Candidatul USR la Primăria Capitalei a avertizat că asemenea jocuri politice au consecințe directe asupra încrederii oamenilor în procesul electoral. „Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”, a scris acesta, amintind precedentul care a afectat participarea și credibilitatea votului.

În finalul postării, candidatul USR a invocat și pozițiile altor lideri politici, considerând că mesajul este deja clar: alegerile trebuie să aibă loc în luna noiembrie, conform legii. „Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, a conchis Drulă