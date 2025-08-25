FPIOR: autoritățile trebuie să fie parteneri, nu adversari ai industriei ospitalității. Noua campanie ANAF riscă să dezbine și să stigmatizeze HoReCa!

În contextul în care a mărit TVA pentru HoReCa cu 3 procente, făcând practic mai scumpă mâncarea cetățenilor și lăsând antreprenorii să încaseze ura propriilor concetățeni, ANAF a lansat recent o campanie prin care promite clienților masa gratuită în cazul în care nu primesc bon fiscal.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), reprezentata de peste 1000 de companii românești și 26.000 de angajați, nu a văzut în ultimii 15 ani vânzare fără bon fiscal și consideră această abordare o măsură superficială, care tratează întreaga Românie ca și cum s-ar fi intors 20 de ani în timp, care nu rezolvă problemele reale și care pune o presiune nejustificată asupra mediului de afaceri, în timp ce jignește, efectiv, populația.

FPIOR va înainta guvernului o serie de măsuri reale care pot salva situația bugetului, din partea antreprenorilor.

„Susținem respectarea legii și aplicarea regulilor fiscale. Dar transformarea clienților în „inspectori” și tratarea antreprenorilor ca „suspecți permanenți” nu reprezintă o soluție. Este o atitudine punitivă, ce poate crea neîncredere și ostilitate acolo unde ar trebui să existe respect și colaborare.” (Cătălin Mahu, vicepreședinte FPIOR)

“Amintim ca Romania este o țară educata, nu una bananieră, cum ii plăcea presei să spună acum 20 de ani. Observăm cu stupoare că au adus pe ordinea de zi o non-problemă, o problemă demult rezolvată, ca și cum cetățenii noștri acum ar fi aflat că trebuie să primească bon fiscal. Nu înțeleg exact ce ascunde această nouă găselniță, dacă este vorba despre lipsa de informare la nivel decizional sau dacă intenția este de a jigni populația și de a-i intoarce unii împotriva altora, dar îmi permit să spun că este pueril, iresponsabil și…întârziat 15-20 de ani acest proiect.” (Călin Cozma, președinte executiv FPIOR)

Conlucrarea, nu confruntarea, este soluția

Industria ospitalității traversează o perioadă extrem de dificilă: lipsa de forță de muncă, costuri în creștere exponențială și instabilitate economică. În loc să caute soluții reale și să ofere sprijin unui sector vital pentru economia națională și pentru imaginea României, autoritățile aleg să transmită mesaje care stigmatizează operatorii.

„Nu putem accepta ca HoReCa să fie pusă la zid prin campanii ce seamănă neîncredere între clienți și antreprenori. Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar aceasta trebuie să fie însoțită de educație, sprijin și consultare, nu de măsuri populiste care compromit încrederea publicului. Soluțiile adevărate se găsesc doar prin colaborare loială între stat, industrie și consumatori.” (Corina Macri, vicepreședinte FPIOR)

FPIOR face un apel ferm către autorități: să renunțe la retorica de confruntare, să angajeze urgent specialiști cu experiență reală la un asemenea nivel și să adopte politici construite împreună cu mediul de afaceri romanesc, nu impotriva lui. Numai astfel vom putea combate eficient evaziunea fiscală, fără a sacrifica încrederea și parteneriatul dintre clienți și operatorii din ospitalitate.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este cea mai mare organizație națională și reprezentativă din domeniu, care reunește peste 1000 de companii naționale și reprezintă 24 de județe ale țării plus municipiul București, 29 de Patronate și peste 26.000 de angajați.

Federația are ca misiune reprezentarea membrilor în relația cu autoritățile centrale, protejarea și promovarea intereselor actorilor din industrie la nivel național și internațional. FPIOR sprijină structurile asociative locale și încurajează colaborarea între membrii și partenerii federației pentru dezvoltarea unui sector al ospitalității puternic, rezilient și inovator, capabil să facă față provocărilor.