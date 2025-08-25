Ponta desființează noile măsuri de austeritate anunțate de guvernul Bolojan

Fostul premier Victor Ponta critică în termeni extrem de duri noile măsuri de austeritate pregătite de guvernul condus de Ilie Bolojan. ”Este un jaf. Sunt niște distrugători ai României”, a declarat Ponta duminică seară, în exclusivitate la România TV.

Victor Ponta a comentat duminică seară, în studioul România TV, noile măsuri de austeritate pe care le pregătește Executivul condus de Ilie Bolojan.

În opinia fostului premier, măsurile reprezintă ”un jaf”, ”o jecmăneală” a românilor de rând, aceștia urmând să plătească ”nota de plată” a uriașului deficit bugetar.

”Dăm pachetul doi. Vor reduce două miliarde de lei pe an, când ei se împrumută cinci miliarde pe lună.

Am înțeles că se duc și la nunți, să numere sarmalele și înghețata. Își bat joc de oameni, nu reduc absolut nimic. (…)

Sunt niște distrugători ai României”, este de părere Victor Ponta.

În același context, Ponta a făcut referire printre altele la măsura creșterii considerabile a impozitului pe locuințe, pe care o consideră ”profund incorectă”.

”Profund incorect să impozitezi prima proprietate, prima casă. Este un jaf la adresa a 90 la sută din populația României. (…)

Probabil vor apărea niște firme care să ia proprietățile, iar oamenii să fie chiriași, ca-n vremea comunismului”, a spus fostul premier.

Ponta a criticat și măsurile pe care vrea să le ia guvernul privind fondurile din Pilonul II de pensii, mai precis câți bani pot fi retrași la ieșirea din câmpul muncii și pe ce perioadă se eșalonează plata diferenței.

”Pensia privată sunt banii privați ai oamenilor. Nu are treabă guvernul Bolojan cu acești bani!

Pilonul II așa funcționează. Contribuția se duce într-un fond privat, administrat de o firmă privată. Și când ies la pensie, mi-i dă”, a subliniat fostul premier, care consideră că cei care conduc țara, prin astfel de măsuri, ”vor să-i obișnuiască pe oameni cu faptul că acest guvern are dreptul să le ia orice”.

Pe de altă parte, Victor Ponta a subliniat că nici măsurile luate deja de guvern pentru resuscitarea bugetului nu au efectul dorit, consecința principală a acestora fiind sărăcirea populației.

”O mie de miliarde de lei datorie publică, ne e greu și să scriem atâtea zerouri. Asta știți ce înseamnă? Copiii noștri sunt deja datori.

Nu s-a redus deficitul cu nimic, nu s-a redus datoria publică. De ce-i îndatorăm pe copiii noștri? (…)

Între timp, un leu nu au tăiat de la partidele politice, un post de secretar de stat, un post de consilier. Ei i-au numit, sunt ai lor. N-or să taie nimic”, a spus Ponta.