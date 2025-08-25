Rusia nu acceptă semnătura președintelui Zelenski pe un acord de pace ruso-ucrainean!

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Kremlinul nu va accepta semnătura președintelui Volodimir Zelenski pe documentele legale care stabilesc condițiile pentru încetarea războiului.

Ministrul de externe din Rusia, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu publicat duminica aceasta că un grup de naţiuni, între care membri ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei, informează Reuters.

Agenţia de presă britanică a relatat săptămâna trecută că preşedintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune Donbas, în est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să nu permită accesul trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.

Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat problema unei garanţii de securitate pentru Ucraina şi că Putin a ridicat problema discuţiilor eşuate de la Istanbul din 2022.

În cadrul acelor convorbiri, Rusia şi Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: Regatul Unit, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite, precum şi din partea altor ţări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters în 2022.

Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Grupul ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia şi alte ţări, a spus Lavrov.