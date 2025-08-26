Au jucat handbal cu copiii în parc!

Denisa Șandru și Diana Ciucă, portărițele Rapidului, au fost vedetele acțiunii „Sport și Joacă în Capitala Capitalei”.

Două dintre cele mai valoroase portărițe din handbalul românesc, Denisa Șandru și Diana Ciucă, au redevenit copii pentru o oră în cadrul unei acțiuni comune organizate de Rapid și Primăria Sectorului 1.

Diana Ciucă și-a amintit de vremurile în care, copil fiind, abia aștepta să ajungă la joacă în parc.

„M-am simțit foarte, foarte bine. E plăcut să te joci cu copiii, să-ți amintești câteodată de perioada ta de copilărie. Mie, de exemplu, îmi plăcea foarte mult să merg în parc. Eram prima când se pleca din casă” – Diana Ciucă, handbalistă Rapid.

Pentru Diana Ciucă experiența jocului cu cele mai mici handbaliste ale clubului a fost una extrem de interesantă.

„Da, a fost un pic inedit, pentru că, în general, copiii sunt mai surprinzători. Mingea nu vine chiar așa normal, cum vine la senioare. Și, uneori, îmi dau de furcă” – Diana Ciucă, handbalistă Rapid.

Diana a recunoscut și că, atunci când era mică, îi plăcea atât de mult să stea la joacă încât părinții trebuiau să ducă multă muncă de convingere pentru a o lua acasă.

„Aș fi vrut să zic că plecam ușor acasă, dar nu era așa. Adică, de fiecare dată trebuia adusă o lungă discuție pentru a merge acasă. Sincer, în parc preferam topoganul, pentru că aveam un topogan foarte mare, undeva aproape de casă, în parc” – Diana Ciucă, handbalistă Rapid.

De asemenea portar la Rapid, Denisa Șandru spune că a fost extrem de interesant să joace alături de micile handbaliste ale clubului giuleștean.

„Un sentiment foarte plăcut, pot spune că am amintiri plăcute din trecut, când eram și eu de vârsta lor. Era bucuria aceasta de a juca handbal” – Denisa Șandru, handbalistă Rapid.

Înconjurată cu dragoste de tinerele jucătoare ale Rapidului, Denisa și-a amintit de începuturile ei în sport.

„Și eu aveam niște modele în față pe care le admiram și le urmăream. Cred că și pentru ele este la fel, mai ales când noi suntem la echipa de senioare. Mă bucur că putem fi un exemplu pentru ele și să le încurajăm să muncească și în viitor să ajungă și ele la o echipă de senioare” – Denisa Șandru, handbalistă Rapid.

Ambele jucătoare au fost încântate de ce au descoperit la acțiunea organizată de Primăria Sectorului 1 în parcul Bazilescu, acolo unde au fost prezenți și juniori de la secțiile de karate, scrimă și baschet ai clubului Rapid.

„Cred că este o inițiativă foarte bună. Este necesar cumva să aducem sportul, dar nu neapărat sportul, cât ieșirea în aer liber în viața copiilor” – Diana Ciucă, handbalistă Rapid.

„Cred că este o inițiativă foarte bună. Ar trebui să fie tot mai multe astfel de acțiuni, pentru că trebuie să atragem copiii la sport. Nu neapărat la handbal, dar la sport” – Denisa Șandru, handbalistă Rapid.