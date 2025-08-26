Politic

AUR vrea verificarea averii președintelui Nicușor Dan

Partidul AUR se pregătește să inițieze demersuri pentru verificarea averii lui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de către avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar din partea partidului de opoziție.

Juristul ridică semne de întrebare cu privire la averea președintelui Dan și totodată, asupra donațiilor primite în campania electorală. În urma alegerilor, fostul primar a dezvăluit doar câteva nume ale donatorilor.

„În primul rând acele donații pe care le-a primit când era primar general și mai ales donațiile din timpul campaniei prezidențiale care au rămas banii lui. Cine i-a făcut aceste donații? Ce anume s-a întâmplat cu această finanțare? La o adică sunt banii lui și asta este.

Anunț o acțiune de verificare a averii lui Nicușor Dan, asta se va întâmpla în această toamnă. Care este majoritatea parlamentară care îl va susține și ce explicații va da, pentru că dacă nu dă explicații e caz penal. Atunci, partea de suspendare va deveni mai simplă”, a transmis Piperea într-un interviu.

12 milioane de euro este sprijinul în campania electorală raportat de către Nicușor Dan, din donații. Bugetul a fost cheltuit pe acțiuni de campanie. Ulterior, Dan a ajuns președinte. Potrivit legii, la solicitarea fostului candidat, banii din donații folosiți în campanie sunt decontați de la stat.

